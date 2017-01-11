CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneye giderek ziyaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± tedavi gördüÄŸü hastanede ziyaret etti.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± tedavi gördüÄŸü Güven Hastanesinde ziyaret etti. ErdoÄŸan, hastane çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda hastane yetkilileri ve Kahraman'Ä±n yakÄ±nlarÄ± ile görüÅŸtükten sonra hastaneden ayrÄ±ldÄ±.

"DEÄžERLERÄ° DE, MORALÄ° DE Ä°YÄ°"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ziyaret esnasÄ±nda TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n eÅŸlik etti. AydÄ±n, Ä°HA muhabirinin Meclis BaÅŸkanÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu ile ilgili sorusuna, "SaÄŸlÄ±k durumunda bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok, gayet iyi. Uygun bir ortamda doktorlarÄ±mÄ±z gerekeni yapÄ±yor. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± son derece iyi, deÄŸerleri çok iyi, morali yerinde. En kÄ±sa sürede normal servise çÄ±kacaktÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bir ziyareti oldu, iyi oldu, moral oldu" ÅŸeklinde cevap verdi.

ERDOÄžAN'IN DAVA ARKADAÅžI

Ak Parti'nin kuruluÅŸ toplantÄ±larÄ± kendi deyimiyle onun evinden gerçekleÅŸti ve partinin isim babasÄ± olarak öne çÄ±ktÄ±. Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen dinç bir görüntüsü ile siyasette yer almadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda MTTB teÅŸkilatlarÄ±na 'amcalÄ±k' , Birlik VakfÄ± teÅŸkilatlarÄ±na ise 'abilik' yaparak sivil toplumun geliÅŸimini ve önemini ön plana çÄ±karttÄ±. Ak Parti kurulduktan sonra kendi isteÄŸiyle bir süre siyasette yer almamÄ±ÅŸ ardÄ±ndan geliÅŸen süreçlerde kendisine ihtiyaç duyulduÄŸu beyanÄ± üzerine 2015 seçimlerinde Ä°stanbul 1. bölge 1.sÄ±ra adayÄ± olarak meclise girip, ardÄ±ndan Meclis BaÅŸkanÄ± oldu.