Åžehit polis Fethi Sekin'in kÃ¶peÄŸi iÃ§in kulÃ¼be yapÄ±ldÄ± ama yine de yerini bÄ±rakmadÄ±

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda canÄ± pahasÄ±na terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸan ÅŸehit polis Fethi Sekin'in her gÃ¼n beslediÄŸi kÃ¶peÄŸi Arap iÃ§in kulÃ¼be yapÄ±ldÄ±. Ancak Arap, sahibinin nÃ¶bet tuttuÄŸu yerden ayrÄ±lmÄ±yor.

Ä°zmir Adliyesi'ne bomba yüklü araçla saldÄ±ran PKK'lÄ± teröristlerle girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in her gün beslediÄŸi 'Arap' isimli köpeÄŸe BayraklÄ± Belediyesi ile hayvanseverler sahip çÄ±ktÄ±. Belediye Arap'a soÄŸuktan korunmak için patlamanÄ±n olduÄŸu yere 'Arap' için kulübe koydu ve mama getirdi. Ancak 'Arap', kulübe yerine polis noktasÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±.

ÅžEHÄ°DÄ°N HER GÜN BESLEDÄ°ÄžÄ° KÖPEK

BayraklÄ±'daki Ä°zmir Adliyesi'ne yönelik olarak düzenlenen bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda teröristlerle son kurÅŸununa kadar çatÄ±ÅŸÄ±p ÅŸehit düÅŸen 3 çocuk babasÄ± trafik polisi Fethi Sekin, görev yaptÄ±ÄŸÄ± kulübenin yanÄ±na gelen 'Arap' isimli köpeÄŸi her gün besliyordu.

KULÜBE YERÄ°NE POLÄ°SLERÄ°N NÖBET TUTTUÄžU YERDE DURUYOR

ÇatÄ±ÅŸma anÄ±nda görüntülerde koÅŸarken görülen köpek, olayÄ±n ÅŸokunu henüz üzerinden atamadÄ±. BayraklÄ± Belediyesi patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± polis nöbet yerinin yanÄ±na 'Arap' için kulübe koydu. Arap ise kendi kulübesi yerine polislerin nöbet tuttuÄŸu yerde duruyor.

YENÄ° POLÄ°S MEMURU HER GÜN DAMLASINI KOYUP YEMEÄžÄ°NÄ° VERÄ°YOR

AltÄ±na serilen süngerin üstünde yatan Arap'Ä±, hayvanseverler de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Fethi Sekin'in ÅŸehit düÅŸmesinin ardÄ±ndan onun yerine gelen Trafik Polisi Harun Kesici, Arap'a sahip çÄ±ktÄ±. Kesici, patlama sÄ±rasÄ±nda gözünden yaralanan Arap'a her gün veterinerin söylediÄŸi zamanlarda damlasÄ±nÄ± koyup, yemeÄŸini veriyor.

"ONUN YOKLUÄžUNU HÄ°SSETTÄ°RMEMEYE ÇALIÅžIYORUM"

Kesici, 'Fethi aÄŸabeyin baktÄ±ÄŸÄ± köpeÄŸe artÄ±k ben bakacaÄŸÄ±m. Onun yokluÄŸunu hissettirmeme ye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Arap, patlamanÄ±n ÅŸokunu henüz üzerinden atamadÄ±. YaralÄ± gözüne damla atÄ±yorum. Yemek verip onu besliyorum" dedi.

ZÄ°YARETÇÄ° AKININA UÄžRUYOR

Öte yandan Sekin'in görev yaptÄ±ÄŸÄ± kulübe ile ÅŸehit düÅŸtüÄŸü yer, ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. Çiçek bahçesine dönen yerde vatandaÅŸlar önce dua ediyor ardÄ±ndan da hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektiriyor.