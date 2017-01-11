Meclis'te Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin diÄŸer maddeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ilk iki maddesi sabah saatlerinde kabul edilirken, 2 saat Ã¶nce baÅŸlayan oturumda ise 3, 4 ve 5'inci maddeler gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

Oturum saat 14.00'te baÅŸladÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin görüÅŸülmesinden önce CHP ve HDP'nin grup önerileri ele alÄ±nÄ±yor.Bugünkü oturumda 3,4 ve 5'inci maddeler görüÅŸülecek.3'üncü madde milletvekili seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e düÅŸürülmesini öngörüyor.4'üncü madde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seçimlerinin aynÄ± anda ve 5 yÄ±lda bir yapÄ±lmasÄ±nÄ± içeriyor.Bugün görüÅŸülecek son madde olan 5'inci madde ise Meclis'in görev ve yetkilerine düzenleme getiriyor. TartÄ±ÅŸmalara yol açan madde ile bakanlar ve Bakanlar Kurulu'nu denetleme yetkisi Meclis'in elinden alÄ±nÄ±yor. Bu madde ile ayrÄ±ca, Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çÄ±karma yetkisi vermesi de yasamanÄ±n görev ve yetkileri arasÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±yor.

Ä°LK 2 MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin dünkü görüÅŸmeleri sabah saatlerine kadar devam etmiÅŸti.Genel Kurulda yapÄ±lan ve 484 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gizli oylamada, teklifin ilk maddesi 132'ye karÅŸÄ± 347 oyla kabul edilmiÅŸti.Oylamada ikisi çekimser, ikisi boÅŸ ve bir de geçersiz oy kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Teklifin ikinci maddesine ise 343 kabul, 133 ret oyu verilmiÅŸti. 480 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 343 kabul oyu çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. 1 çekimser, 2 boÅŸ ve 1 de geçersiz oy çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 550'den 600'e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor.