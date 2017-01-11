Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± o Ã¶rgÃ¼t Ã¼stlendi

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ TAK Ã¼stlendi

GeçtiÄŸimiz hafta Ä°zmir'de bomba yüklü araçla Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ±na gelen teröristler içeri girmek istemiÅŸti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan ÅŸüphelenmiÅŸ, izin vermemiÅŸti. Araçtan çÄ±karak kaçmayan baÅŸlayan teröristler bomba yüklü aracÄ± patlatmÄ±ÅŸtÄ±. Mermisi bitene kadar çatÄ±ÅŸan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalÄ±ÅŸanÄ± Musa Can ÅŸehit olduÄŸu çatÄ±ÅŸmada, 2 terörist öldürüldü.Alçak saldÄ±rÄ±yÄ± bugün terör örgütü PKK'nÄ±n taÅŸeronu TAK üstlendi.

23 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINDA

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü de operasyon yaptÄ±. AralarÄ±nda adliye çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 23 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin sorgularÄ±nÄ±n sürdüÄŸü açÄ±klandÄ±. Bu kiÅŸilerin ifadelerinden sonra gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi belirtildi.

Elde edilen yeni bilgiler doÄŸrultusunda da gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi ifade edildi. Bu arada adliyeye yönelik hain saldÄ±rÄ±yÄ± da daha önce Ä°stanbul ve Kayseri’deki saldÄ±rÄ±larda olduÄŸu gibi PKK terör örgütü uzantÄ±sÄ± TAK üstlendi. PKK’ya yakÄ±n internet sitelerinde yer alan TAK açÄ±klamasÄ±nda, saldÄ±rÄ±yÄ± kendilerine baÄŸlÄ± bir grup tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.