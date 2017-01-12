Anayasa teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde vekiller birbirine girdi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin beÅŸinci maddesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼rken Meclis'te vekiller birbirine girdi

Teklifin 1. turdaki beÅŸinci maddesi üzerinde CHP Grubu adÄ±na söz alan CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin görüÅŸmelerdeki tavrÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. AK Parti'nin yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Özel, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Namusum ve ÅŸerefim üzerine size söylüyorum ki yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz. 12 Eylül 2010 referandumu burayÄ± vuran F-16'yÄ±, askerlerinizi ÅŸehit eden silahlara konulan mermiyi, tanklara konulan mazotu doldurmuÅŸtu. Bugün verdiÄŸiniz yetkiler bu ülkenin sonunu getiriyor. Televizyon kapalÄ±yken göz görmeden kendi kendinizi imha etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Biz buna izin vermeyeceÄŸiz. Biz halkÄ±n gözlerinin içine baka baka bu maddenin burada konuÅŸulmasÄ±nÄ± temin etmek için gerekirse 24 saat çalÄ±ÅŸmak için ama halka bunu sÄ±nÄ±rsÄ±z olarak anlatmak için halkÄ±n kürsüsünün vazifesini yerine getirmek için halkÄ±n kürsüsünü sizden koruma altÄ±na alÄ±yoruz. HalkÄ±n, milletin kürsüsüne sahip çÄ±kÄ±yoruz. Milletin kürsüsünü sizlerden koruyoruz."

Özel'in bu sözlerinin ardÄ±ndan CHP milletvekilleri alkÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde kürsüye yürüdü ve kol kola girerek kürsüyü çembere aldÄ±. BirleÅŸimi yöneten TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da "BurasÄ± bir tiyatro alanÄ±, sahne deÄŸil. Ciddi bir iÅŸ yapÄ±yoruz, millet adÄ±na iÅŸ yapÄ±yoruz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Lütfen milletvekilleri yerlerine geçsin. SayÄ±n milletvekilleri demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ±n bu olmamasÄ± gerek." diye uyarÄ±da bulundu.

CHP'li vekillerin eyleme devam etmesi üzerine AydÄ±n birleÅŸime ara verdi. Arada CHP milletvekilleri "YaÅŸasÄ±n Cumhuriyet." diye slogan attÄ±.

KÜRSÜ KAVGASI ÇIKTI

AK Parti milletvekilleri kürsü ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± arasÄ±na geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada iki partinin milletvekilleri arasÄ±nda yumruklaÅŸmaya varan kavga ve itiÅŸ kakÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±, bazÄ± milletvekillerinin yaralandÄ±ÄŸÄ± görüldü. Kavgaya karÄ±ÅŸan bazÄ± milletvekilleri yere düÅŸtü.

KÜRSÜ YERÄ°NDEN ÇIKTI

Kavga sÄ±rasÄ±nda milletvekillerinin konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± kürsü ve ses sistemi zarar görerek çalÄ±ÅŸamaz hale geldi. Kürsünün yerinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüldü. Genel Kurul salonunun bazÄ± yerlerinde de hasar oluÅŸtu. CHP Milletvekili Ali Åžeker, kÄ±rÄ±lan kürsünün fotoÄŸrafÄ±nÄ± twitter'dan paylaÅŸtÄ±, "GeceyarÄ±sÄ± kaptÄ±kaçtÄ± anayasasÄ± görüÅŸmesinde demokratik hak kürsü iÅŸgal eylemimize AKP saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu kürsü kÄ±rÄ±ldÄ±" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Salonun ortasÄ±nda bulunan "Atatürk çiçeÄŸi" ile stenograflarÄ±n görev yaptÄ±ÄŸÄ± masa zarar gördü. Oylama zarflarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kupalarÄ±n bulunduÄŸu sehpa da kavga esnasÄ±nda yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. StenograflarÄ±n oturduÄŸu koltuÄŸun bir milletvekili tarafÄ±ndan havaya kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kupalarÄ±n milletvekilleri tarafÄ±ndan birbirlerine fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. KavganÄ±n yatÄ±ÅŸmamasÄ± üzerine AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±ndaki mikrofondan AK Parti milletvekillerine, "Herkes yerine otursun." çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahçekapÄ±lÄ± da "Rica ediyorum sayÄ±n milletvekilleri, yakÄ±ÅŸmÄ±yor bu. Bu Meclis bombalandÄ±, bunu unuttunuz mu? AyÄ±ptÄ±r ya. SayÄ±n grup baÅŸkanvekilleri lütfen olaya müdahale edin." diyerek, AK Parti ve CHP Grup baÅŸkanvekillerine çaÄŸrÄ±da bulundu.

Bu sÄ±rada hemen hepsi salonun ortasÄ±nda ayakta duran CHP ve AK Parti milletvekilleri arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± laf atÄ±ÅŸmalarÄ± devam etti. Siyasi partilerin yöneticileri ve bazÄ± bakanlar milletvekillerini yatÄ±ÅŸtÄ±rmak için yoÄŸun çaba gösterdi. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli de yaÅŸananlarÄ± Genel Kurul salonunda izlediAranÄ±n ardÄ±ndan birleÅŸimi açan TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Bu kürsü KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nda dahi iÅŸgal edilmedi, bombalar altÄ±nda da çalÄ±ÅŸtÄ±k. Herkes grubuna çekilsin." diyerek milletvekillerini yerlerine oturmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

CHP OYLAMAYA KATILMADI

Kavga sonrasÄ± gizli oylamaya geçildi. Gecenin bu saatinde maddenin oylanmasÄ±nÄ± istemediklerini belirten Altay, teklifin Meclisin feshi anlamÄ±na geleceÄŸini iddia ederek bu nedenle oylamaya katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AK Parti milletvekilleri, Altay'Ä±n bu sözlerini alkÄ±ÅŸlayarak karÅŸÄ±ladÄ±.

343 OYLA KABUL EDÄ°LDÄ°

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylamada 3 boÅŸ, 1 geçersiz oy çÄ±ktÄ±. CHP milletvekilleri oylamaya katÄ±lmadÄ±.

Teklifin beÅŸinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, deÄŸiÅŸtirmek ve kaldÄ±rmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüÅŸmek ve kabul etmek, para basÄ±lmasÄ±na ve savaÅŸ ilanÄ±na karar vermek, milletlerarasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± uygun bulmak, TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 çoÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile genel ve özel af ilanÄ±na karar vermek, anayasanÄ±n diÄŸer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sÄ±ralanÄ±yor.

OylamanÄ±n ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, birleÅŸime ara verdi. AydÄ±n, ara sonrasÄ± komisyon ve hükümetin yerine oturmamasÄ± üzerine bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleÅŸimi kapattÄ±.

CHP'LÄ° ÖZGÜR ÖZEL: HEPÄ°NÄ°ZLE GURUR DUYUYORUM

Oylamaya katÄ±lmayan CHP'liler, birleÅŸimin kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir süre sÄ±ralarÄ±nda oturdu.AK Parti'lilerin Genel Kurul salonundan ayrÄ±lmasÄ±ndan bir süre sonra CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, partisinin milletvekillerine dönerek, ÅŸunlarÄ± söyledi: "CHP Grubunun vatandaÅŸtan aldÄ±ÄŸÄ± emanetin, vazifenin ne demek olduÄŸunu bilen, Atatürk'ün 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir' sözünün burada yazÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n anlamÄ±nÄ± bilen, bir gece yarÄ±sÄ± televizyonlar kapalÄ±yken, gecenin 03.00'ünde Meclisin yetkilerini saraya devredenlere karÅŸÄ±, yüreÄŸiyle gelip onlarÄ±n saraya teslim etmek istedikleri bu kürsüye sahip çÄ±kan, AKP'nin tüm saldÄ±rÄ±larÄ±na, milletin kürsüsünü yere devirmeyi göz alacak kadar gözü dönmüÅŸlüÄŸe raÄŸmen bu direniÅŸi gösteren CHP'nin milletvekilleriyle, CHP'nin üyeleriyle, parlamenter demokrasinin ne demek olduÄŸunu bilen, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± verenlerin torunlarÄ±, evlatlarÄ± hepinizle gurur duyuyorum."

Özel'in kÄ±sa konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP milletvekilleri topluca Genel Kurul salonundan ayrÄ±ldÄ±.AK Partili Fatih Åžahinin Meclisteki kavgada burnu kÄ±rÄ±ldÄ±