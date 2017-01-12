Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

Meclis'te Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin oylamasÄ± sona erdi. Teklifin ilk 5 maddesi bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunlukla kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 4. ve 5. maddesi kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin 5 yÄ±lda bir, aynÄ± gün yapÄ±lmasÄ±nÄ±" öngören dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylamada 2 boÅŸ, 2 geçersiz oy çÄ±ktÄ±.

Ä°KÄ° SEÇÄ°M Ä°ÇÄ°N AYNI GÜN SANDIÄžA GÄ°DÄ°LECEK

Teklifin dördüncü maddesiyle, AnayasanÄ±n "TBMM'nin Seçim Dönemi" baÅŸlÄ±klÄ± maddesi, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Seçim Dönemi" olarak deÄŸiÅŸiyor.Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yÄ±lda deÄŸil, 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yÄ±lda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynÄ± gün sandÄ±ÄŸa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminde birinci oylamada gerekli çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapÄ±lacak.

5. MADDE DE 343 KABUL ALDI

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, Meclisin görev ve yetkilerinin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± beÅŸinci maddesine ise 343 kabul, 7 ret oyu verildi.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylamada 3 boÅŸ, 1 geçersiz oy çÄ±ktÄ±. CHP milletvekilleri oylamaya katÄ±lmadÄ±.

TBMM'NÄ°N GÖREVLERÄ° BELÄ°RLENDÄ°

Teklifin beÅŸinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, deÄŸiÅŸtirmek ve kaldÄ±rmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüÅŸmek ve kabul etmek, para basÄ±lmasÄ±na ve savaÅŸ ilanÄ±na karar vermek, milletlerarasÄ± andlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± uygun bulmak, TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 çoÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile genel ve özel af ilanÄ±na karar vermek, anayasanÄ±n diÄŸer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sÄ±ralanÄ±yor.OylamanÄ±n ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, birleÅŸime ara verdi. AydÄ±n, ara sonrasÄ± komisyon ve hükümetin yerine oturmamasÄ± üzerine bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleÅŸimi kapattÄ±.

CHP'LÄ°LER OYLAMAYA KATILMADI

Oylamaya katÄ±lmayan CHP'liler, birleÅŸimin kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir süre sÄ±ralarÄ±nda oturdu.AK Parti'lilerin Genel Kurul salonundan ayrÄ±lmasÄ±ndan bir süre sonra CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, partisinin milletvekillerine dönerek, ÅŸunlarÄ± söyledi:"CHP Grubunun vatandaÅŸtan aldÄ±ÄŸÄ± emanetin, vazifenin ne demek olduÄŸunu bilen, Atatürk'ün 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir' sözünün burada yazÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n anlamÄ±nÄ± bilen, bir gece yarÄ±sÄ± televizyonlar kapalÄ±yken, gecenin 03.00'ünde Meclisin yetkilerini saraya devredenlere karÅŸÄ±, yüreÄŸiyle gelip onlarÄ±n saraya teslim etmek istedikleri bu kürsüye sahip çÄ±kan, AKP'nin tüm saldÄ±rÄ±larÄ±na, milletin kürsüsünü yere devirmeyi göz alacak kadar gözü dönmüÅŸlüÄŸe raÄŸmen bu direniÅŸi gösteren CHP'nin milletvekilleriyle, CHP'nin üyeleriyle, parlamenter demokrasinin ne demek olduÄŸunu bilen, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± verenlerin torunlarÄ±, evlatlarÄ± hepinizle gurur duyuyorum."Özel'in kÄ±sa konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP milletvekilleri topluca Genel Kurul salonundan ayrÄ±ldÄ±.