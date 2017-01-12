Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/01/2017 10:37

El Bab'ta ÅŸehit olan asker iÃ§in silah arkadaÅŸlarÄ± naaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda nÃ¶bet tuttu


FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay Osman AÃ§Ä±kgÃ¶z'Ã¼n bayrakla Ã¶rtÃ¼len naaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda nÃ¶bet tutan askerler, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle herkesi aÄŸlattÄ±lar.

Suriye'de terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± yürütülen 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 7 Ocak'ta KahramanmaraÅŸlÄ± Astsubay Osman AçÄ±kgöz ÅŸehit düÅŸmüÅŸtü.ÇatÄ±ÅŸma sürdüÄŸü için ÅŸehidin Türkiye'ye nakli mümkün olmamÄ±ÅŸtÄ±. Üzeri bayrakla örtülen naaÅŸÄ±n baÅŸÄ±nda silah arkadaÅŸlarÄ± son görev olarak ÅŸehit nöbeti tuttu. ÇatÄ±ÅŸma durunca da ÅŸehit Gaziantep'e götürüldü.

2 BÄ°N YILLIK ORDU GELENEÄžÄ°

FotoÄŸrafÄ± yorumlayan güvenlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, bu nöbetin 2 bin yÄ±llÄ±k ordu geleneÄŸinin bir parçasÄ± olduÄŸunu söyledi ve ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:"Åžehidimiz uyku tulumunun içine konmuÅŸ, buna kamuflaj kefeni denir. Kamuflaj kefeni ise yattÄ±ÄŸÄ± daÄŸ matÄ±nÄ±n üzerine konmuÅŸ. Åžehit nöbetini en yakÄ±n arkadaÅŸ tutar. Genelde bu body'si olur. Nakil gerçekleÅŸinceye kadar hazÄ±r olda bekler. Zaten fotoÄŸrafa da baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda nöbet tutan arkadaÅŸÄ±nÄ±n kamuflajÄ±nda çamur var. Demek ki cepheden, çatÄ±ÅŸmadan gelmiÅŸ." 

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