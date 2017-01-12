Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/01/2017 10:37

Ä°ÅŸte TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aranan ÅŸartlar


TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almak isteyen yabancÄ±lar iÃ§in belirlenen ÅŸartlar Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±.

Türkiye'de en az 1 milyon dolarlÄ±k gayrimenkul satÄ±n alan, en az 2 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yapan ya da en az 3 milyon dolarlÄ±k mevduat hesabÄ± açan yabancÄ±lara Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kanunu uygulama yönetmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik yapan yönetmeliÄŸe göre;

- en az 1 milyon dolar tutarÄ±nda taÅŸÄ±nmazÄ± üç yÄ±l satÄ±lmamasÄ± ÅŸerhiyle satÄ±n alan,

- en az 2 milyon dolar tutarÄ±nda sabit sermaye yatÄ±rÄ±mÄ± yapan

- en az 3 milyon dolar tutarÄ±nda mevduatÄ± üç yÄ±l tutma ÅŸartÄ±yla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarÄ±nÄ± üç yÄ±l tutmak ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen

YABANCILARA TÜRK VATANDAÅžLIÄžI VERÄ°LECEK

DeÄŸiÅŸiklikle, en az 100 kiÅŸilik istihdam oluÅŸturduÄŸu belgelenen yabancÄ±larÄ±n da Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almaya hak kazanacaÄŸÄ± hüküm altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


El Bab'ta ÅŸehit olan asker iÃ§in silah arkadaÅŸlarÄ± naaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda nÃ¶bet tuttu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay Osman AÃ§Ä±kgÃ¶z'Ã¼n bayrakla Ã¶rtÃ¼len naaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda nÃ¶bet tutan askerler, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle herkesi aÄŸlattÄ±lar.


Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

Meclis'te Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin oylamasÄ± sona erdi. Teklifin ilk 5 maddesi bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunlukla kabul edildi.

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Anayasa teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde vekiller birbirine girdi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin beÅŸinci maddesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼rken Meclis'te vekiller birbirine girdi