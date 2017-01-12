Ä°ÅŸte TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aranan ÅŸartlar

TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almak isteyen yabancÄ±lar iÃ§in belirlenen ÅŸartlar Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±.

Türkiye'de en az 1 milyon dolarlÄ±k gayrimenkul satÄ±n alan, en az 2 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yapan ya da en az 3 milyon dolarlÄ±k mevduat hesabÄ± açan yabancÄ±lara Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kanunu uygulama yönetmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik yapan yönetmeliÄŸe göre;

- en az 1 milyon dolar tutarÄ±nda taÅŸÄ±nmazÄ± üç yÄ±l satÄ±lmamasÄ± ÅŸerhiyle satÄ±n alan,

- en az 2 milyon dolar tutarÄ±nda sabit sermaye yatÄ±rÄ±mÄ± yapan

- en az 3 milyon dolar tutarÄ±nda mevduatÄ± üç yÄ±l tutma ÅŸartÄ±yla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarÄ±nÄ± üç yÄ±l tutmak ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen

YABANCILARA TÜRK VATANDAÅžLIÄžI VERÄ°LECEK

DeÄŸiÅŸiklikle, en az 100 kiÅŸilik istihdam oluÅŸturduÄŸu belgelenen yabancÄ±larÄ±n da Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almaya hak kazanacaÄŸÄ± hüküm altÄ±na alÄ±ndÄ±.