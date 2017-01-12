SuikastÃ§Ä± polisin cenazesini teslim alan Ã§Ä±kmayÄ±nca Adli TÄ±p kararÄ±nÄ± verdi

Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polis Mert MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini alan Ã§Ä±kmayÄ±nca Adli TÄ±p Kurumu, kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼leceÄŸini belirtti.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla öldüren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesi tarafÄ±ndan alÄ±nmayan cenazesinin kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmesi için iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n dayÄ±sÄ± Hasan Furuncu, kimse ile görüÅŸmeyen ve telefonlara çÄ±kmayan anne ve babanÄ±n cenazeyi istemediÄŸini söylemiÅŸti.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde 19 AralÄ±k 2016 tarihinde Büyükelçi Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Keçiören'deki Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan otopsi iÅŸlemleri 21 AralÄ±k'ta tamamlandÄ±.

CENAZEYÄ° TESLÄ°M ALAN ÇIKMADI

Otopsi iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu Kanunu Uygulama YönetmeliÄŸi hükmü gereÄŸince cenazenin teslim alÄ±nmasÄ± için tanÄ±nan 15 günlük sürede AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi teslim alÄ±nmadÄ±.

24 GÜNDÜR MORGDA BEKLÄ°YOR

Aile tarafÄ±ndan kabul edilmeyen ve yaklaÅŸÄ±k 24 gündür Adli TÄ±p Kurumu morgunda bekletilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesinin defnedilmesi için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli TÄ±p Kurumu Ankara Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

BELEDÄ°YEYE YAZI GÖNDERÄ°LDÄ°

Yönetmelik hükmü gereÄŸince Adli TÄ±p Kurumu tarafÄ±ndan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesinin defnedilmesi için belediyeye yazÄ± yazÄ±ldÄ±.

KÄ°MSESÄ°ZLER MEZARLIÄžINA DEFNEDÄ°LECEK

SaldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi, belediyeye teslim edilmesinin ardÄ±ndan kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilecek.