FenerbahÃ§enin kupasÄ±nÄ± Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±s tutuklandÄ±

FenerbahÃ§e MÃ¼zesi'nden kafasÄ±yla camÄ± kÄ±rarak ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi tutuklandÄ±

Fenerbahçe Müzesi'nden baÅŸÄ±yla camÄ± kÄ±rarak ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± çalmaya çalÄ±ÅŸan Halit Åžahin (39), "Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki eÅŸya hakkÄ±nda hÄ±rsÄ±zlÄ±k" suçlarÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halit Åžahin, "Gerekli röportajÄ± internetten verdim" dedi.

Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Stadyumu içerisinde bulunan Fenerbahçe Müzesi'nde meydana gelen olayda, Halit Åžahin (39) isimli ÅŸahÄ±s müzeye girerek Fenerbahçe'nin 2010-2011 ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± çalmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Müzeye gelen Trabzonlu Halit Åžahin baÅŸÄ±yla camÄ± kÄ±rarak ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± çalmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± esnada güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan yakalanmÄ±ÅŸ ve polis ekipleri tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Halit Åžahin için bugün savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan tekrar gözaltÄ± kararÄ± verildi. Karar üzerine polis ekipleri tarafÄ±ndan evinden alÄ±nan Åžahin, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet SarayÄ±'na götürüldü. Åžahin, ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra savcÄ± tarafÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bunun üzerine mahkemeye çÄ±kan Åžahin, "Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki eÅŸya hakkÄ±nda hÄ±rsÄ±z" suçlarÄ±ndan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Halit Åžahin, "Gerekli açÄ±klamayÄ± internette yaptÄ±m" dedi. Åžahin'in kafasÄ±ndaki bandaj dikkat çekti.