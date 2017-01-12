Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± yÃ¼kseldi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 35 oldu

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul Ortaköy'de bulunan Reina isimli eÄŸlence mekanÄ±nda gerçekleÅŸtirilen kanlÄ± saldÄ±rÄ± ile ilgili yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.SoruÅŸturmayÄ± sürdüren Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± ile gerçekleÅŸen gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 35'e yükseldiÄŸi öÄŸrenildi. SaldÄ±rgan Abdulgadir Masharipov'un saldÄ±rÄ±yÄ± nasÄ±l ve kimlerden destek alarak planladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± derinleÅŸtiren BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, Ä°stanbul Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve KayaÅŸehir'deki çok sayÄ±da adreste arama ve gözaltÄ± iÅŸlemi yaptÄ±. Katilin Zeytinburnu'nda taksi parasÄ±nÄ± ödettirdiÄŸi kafe çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu gözaltÄ±ndaki 35 ÅŸüphelinin Ä°stanbul Emniyeti Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ndeki sorgularÄ± devam ediyor.DiÄŸer taraftan 'Ebu Muhammed Horosani' kod isimli katil Masharipov'u arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± bütün hÄ±zÄ±yla devam ediyor.