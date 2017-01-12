Bu fotoÄŸraf meclisi iyice gerdi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin konuÅŸulduÄŸu mecliste arbede yaÅŸandÄ±. CHP'li vekilin AKP vekilin bacaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rmasÄ±yla daha da alevlenen tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan AKP'li milletvekilleri "KÃ¶pek giremez" pankartÄ± aÃ§tÄ±.

TBMM'de görüÅŸülen ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini de içeren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 6'ncÄ± maddesinin görüÅŸüleceÄŸi oturum gergin baÅŸladÄ±.TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n'Ä±n, bugünkü bileÅŸimi açmasÄ±yla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi'nin görüÅŸülmesiyle ilgili 6. madde görüÅŸmeleri baÅŸladÄ±.

AK PARTÄ°LÄ° KADIN VEKÄ°LLLERDEN "KÖPEK GÄ°REMEZ" YAZILI PANKART

Gündemle ilgili konuÅŸmalar sürerken, dün gece yarÄ±sÄ± Meclis genel kurlunda Ak Partili bir milletvekilinin çÄ±kan kavga sÄ±rasÄ±nda bacaÄŸÄ±nÄ±n Ä±sÄ±rÄ±lmasÄ± iddiasÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve Ä°stanbul Milletvekili Mihrimah Belma SatÄ±r, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazÄ±lÄ± pankartlarÄ± basÄ±n locasÄ±na doÄŸru kaldÄ±rdÄ±.

TARTIÅžMA ÇIKTI

Milletvekillerinin kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± pankartlar, muhalefet ve iktidar partileri arasÄ±nda sözlü tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.