El Bab operasyonu iÃ§in TÃ¼rk konvoylarÄ± yola Ã§Ä±ktÄ±

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonu iÃ§in TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kan konvoy Suriye'ye vardÄ±.

Türk özel birlikleri ve Türkiye'nin desteklediÄŸi muhalifler tarafÄ±ndan etrafÄ± sarÄ±lan DAEÅž'in Suriye'deki stratejik merkezi El Bab, harabeye dönmüÅŸ durumda.Terör örgütünün kendi medya organÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüntülerde, El Bab'ta birçok binanÄ±n yerle bir olduÄŸu görülüyor.Amerikan Associated Press (AP) haber ajansÄ±nÄ±n servis ettiÄŸi habere göre, kent sakinleri DAEÅž'in tehditlerine raÄŸmen El Bab'dan kaçÄ±yor. El BablÄ±lar, yanlarÄ±na alabildikleri eÅŸyalarÄ±yla birlikte kurÅŸun sesleri altÄ±nda göç ediyor. DAEÅž'in medya organlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gündeme getirdiÄŸi bombardÄ±manlarda sivillerin zarar gördüÄŸü yönündeki iddialar da AP tarafÄ±ndan doÄŸrulanmadÄ±.

TÜRK KONVOYLARI YOLDA

AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana kuÅŸatma altÄ±nda tutulan El Bab'Ä±n yakÄ±n zamanda düÅŸmesiyle, 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nda en önemli atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), bugün sabah yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, son bir gün içinde terör örgütüne ait 40 hedefin bombardÄ±mana tutulduÄŸunu duyurdu.Son bir hafta içinde iki kez Türk askeri konvoylarÄ± El Bab'a doÄŸru ilerlerken görüntülendi. Tanklar ve zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesinden Suriye'ye girdi.KarkamÄ±ÅŸ'tan Suriye topraklarÄ±ndaki Cerablus'a girilmesiyle baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nda, kÄ±sa sürede Cerablus-Azez hattÄ± DAEÅž teröristlerinden temizlendi. 90 kilometrelik hat daha sonra güneye doÄŸru geniÅŸlemeye baÅŸladÄ± ve DAEÅž için en kritik kentlerden biri olan El Bab kuÅŸatÄ±ldÄ±. Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'yÄ± fiili baÅŸkenti ilan eden terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki El Bab'Ä± aÄŸÄ±r kayÄ±plar vermesine raÄŸmen savunuyor.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "El Bab'a gelene kadar farklÄ± bir strateji vardÄ±. Küçük yerleÅŸim birimleri vardÄ±, küçük öbekler halindeki DAEÅž vardÄ±. El Bab'da bu bir ÅŸehir savaÅŸÄ±na dönüÅŸmeye baÅŸladÄ±" demiÅŸti. Bakan IÅŸÄ±k, "Bizim için en büyük risk sivillerin yaÅŸÄ±yor olmasÄ±. YavaÅŸ ilerlemesinin en büyük sebebi. Sadece DAEÅž olsaydÄ±, ÅŸimdiye söküp atmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu biraz harekatÄ± yavaÅŸlatan neden. Biri de hava ÅŸartlarÄ±" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nda bugüne kadar 1600'den fazla terörist öldürüldü. TSK, geçen hafta 1362 DAEÅž teröristinin öldürüldüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bölgede yalnÄ±zca DAEÅž'le mücadele edilmiyor. Menbic'in DAEÅž'den alÄ±nmasÄ±ndan sonra bölgeden ayrÄ±lmayan PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG de operasyonun hedefinde. TSK, dört ayÄ± aÅŸkÄ±n sürede 291 YPG'linin öldürüldüÄŸü bilgisini de paylaÅŸtÄ±.