Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 6'ncÄ± maddesi de meclisten geÃ§ti

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n birinci turundaki oylamasÄ±na gÃ¶re 6. madde de onaylandÄ±.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda altÄ±ncÄ± madde oylandÄ±. 483 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 343 kabul, 137 ret oyu çÄ±ktÄ±.Oylamada 2 oy boÅŸ çÄ±karken bir oy da geçersiz sayÄ±ldÄ±.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME YETKÄ°SÄ°

Söz konusu maddeyle, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensibine uygun olarak yasamanÄ±n yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çÄ±karma yetkisi vermesi, yasamanÄ±n görev ve yetkileri arasÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±yor.

GENSERORU DENETLEME YETKÄ°SÄ° OLMAYACAK

TBMM; Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, Genel GörüÅŸme, Meclis SoruÅŸturmasÄ± ve YazÄ±lÄ± Soru yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çÄ±karÄ±lacak.Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinmek için yapÄ±lan incelemeden ibaret olacak.Genel GörüÅŸme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüÅŸülmesi ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirilecek.Meclis SoruÅŸturmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda, anayasanÄ±n teklifle deÄŸiÅŸtirilen 106. maddesinin 5, 6 ve 7. fÄ±kralarÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan soruÅŸturmadan ibaret olacak.YazÄ±lÄ± Soru, en geç 15 gün içinde cevaplanacak. Milletvekilleri, yazÄ±lÄ± sorularÄ± bakanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±na da yöneltebilecek.Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, Genel GörüÅŸme ve YazÄ±lÄ± Soru önergelerinin verilme ÅŸekli, içeriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°çtüzüÄŸü ile düzenlenecek.