Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 6. maddesi oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 6. maddesi 343 oy ile kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri devam ediyor. Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 6. maddesi, 137’si ret, 2’si boÅŸ, 1’i geçersiz olmak üzere 343 oy ile kabul edildi.Söz konusu maddeyle, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensibine uygun olarak yasamanÄ±n yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çÄ±karma yetkisi vermesi, yasamanÄ±n görev ve yetkileri arasÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±yor. TBMM; Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, Genel GörüÅŸme, Meclis SoruÅŸturmasÄ± ve YazÄ±lÄ± Soru yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çÄ±karÄ±lacak.Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinmek için yapÄ±lan incelemeden ibaret olacak.

Genel GörüÅŸme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüÅŸülmesi ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirilecek.

Meclis SoruÅŸturmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda, anayasanÄ±n teklifle deÄŸiÅŸtirilen 106. maddesinin 5, 6 ve 7. fÄ±kralarÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan soruÅŸturmadan ibaret olacak.

YazÄ±lÄ± Soru, en geç 15 gün içinde cevaplanacak. Milletvekilleri, yazÄ±lÄ± sorularÄ± bakanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±na da yöneltebilecek.

Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, Genel GörüÅŸme ve YazÄ±lÄ± Soru önergelerinin verilme ÅŸekli, içeriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°çtüzüÄŸü ile düzenlenecek.

343 OY Ä°LE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa teklifi'nin Meclis'in bilgi edinme ve denetim yollarÄ±yla ilgili 6. maddesi Meclis'ten geçti.