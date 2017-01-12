FlaÅŸ Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 7. maddesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± ve seçimini" düzenleyen yedinci maddesinin görüÅŸmelerine baÅŸlandÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin altÄ±ncÄ± maddesi kabul edildi

Maddeyle, anayasanÄ±n, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n nitelikleri ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin maddesi ile seçimine yönelik maddeleri, "adaylÄ±k ve seçim" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda birleÅŸtiriliyor.CumhurbaÅŸkanÄ±, 40 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, yükseköÄŸrenim yapmÄ±ÅŸ, milletvekili seçilme yeterliliÄŸine sahip Türk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan, doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seçilecek.

En fazla iki kez seçilebilecek

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süresi 5 yÄ±l olacak. Bir kiÅŸi en fazla iki kez cumhurbaÅŸkanÄ± seçilebilecek.Teklifle, mevcut anayasadaki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösterilmesinde 20 milletvekilinin yazÄ±lÄ± teklifini arayan hüküm kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.AyrÄ±ca en son yapÄ±lan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamÄ± birlikte hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda yüzde 10'u geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebilmesi hükmü de deÄŸiÅŸtiriliyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan genel seçimlerde toplam geçerli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.CumhurbaÅŸkanÄ± seçilen milletvekilinin TBMM üyeliÄŸi sona erecek.

Salt çoÄŸunluÄŸu alan aday cumhurbaÅŸkanÄ± seçilecek

Genel oyla yapÄ±lacak seçimde, geçerli oylarÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunu alan aday, cumhurbaÅŸkanÄ± seçilecek. Ä°lk oylamada bu çoÄŸunluk saÄŸlanamazsa, bu oylamayÄ± izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapÄ±lacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katÄ±lacak ve geçerli oylarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu alan aday cumhurbaÅŸkanÄ± seçilecek.Ä°kinci oylamaya katÄ±lmaya hak kazanan adaylardan biri herhangi nedenle seçime katÄ±lmazsa, ikinci oylama, boÅŸalan adaylÄ±ÄŸÄ±n birinci oylamadaki sÄ±raya göre ikame edilmesi suretiyle yapÄ±lacak.Ä°kinci oylamaya tek adayÄ±n kalmasÄ± halinde, bu oylama referandum ÅŸeklinde yapÄ±lacak. Aday, geçerli oylarÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunu aldÄ±ÄŸÄ± takdirde cumhurbaÅŸkanÄ± seçilecek. Oylamada, adayÄ±n geçerli oylarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± halinde, TBMM seçimi yapÄ±lmayacak, sadece cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi yenilenecek.Seçimlerin tamamlanamamasÄ± halinde yenisi göreve baÅŸlayÄ±ncaya kadar mevcut cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi devam edecek.CumhurbaÅŸkanÄ± seçimlerine iliÅŸkin diÄŸer usul ve esaslar kanunla düzenlenecek.