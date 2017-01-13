CumhurbaÅŸkanÄ±na Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±fatÄ± getiren 8. madde kabul edildi

CumhurbaÅŸkanÄ±'na yÃ¼rÃ¼tme yetkisi veren ve 'Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±' sÄ±fatÄ± getiren Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 8. maddesi genel kurulda kabul edildi

Teklifin çok tartÄ±ÅŸÄ±lan 8. maddesi, Anayasa'nÄ±n "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev ve yetkilerine" iliÅŸkin maddesinde önemli deÄŸiÅŸiklikler getiriyor.

Anadolu AjansÄ± (AA), Meclis'te yapÄ±lan 481 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 340 kabul, 135 ret oyu verildiÄŸini bildirdi.

AA'nÄ±n haberinde maddeye iliÅŸkin, "CumhurbaÅŸkanÄ±, 'devlet baÅŸkanÄ±' sÄ±fatÄ±yla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliÄŸini temsil edecek, anayasanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±, devlet organlarÄ±nÄ±n düzenli ve uyumlu çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak" ifadeleri yer aldÄ±.

Buna göre, 8 madde CumhurbaÅŸkanÄ±'na "kanunlarÄ± yayÄ±mlamak" ve "tekrar görüÅŸülmek üzere TBMM'ye geri göndermek" gibi yetkiler getiriyor.

CumhurbaÅŸkanÄ±, "yürütme yetkisine iliÅŸkin konularda" CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karabilecek, milli güvenlik politikalarÄ±nÄ± belirleyerek gerekli gördüÄŸü tedbirleri alabilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ayrÄ±ca, "kanunlarÄ±n, TBMM Ä°çtüzüÄŸü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya ÅŸekil veya esas bakÄ±mÄ±ndan aykÄ±rÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasÄ± açabilecek".

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini düzenleyen 7. madde de kabul edilmiÅŸti

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci tur oylamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini düzenleyen 7. madde de 340 oyla kabul edildi.

Oylamaya 483 milletvekilinin katÄ±ldÄ±; 340 kabul oyuna karÅŸÄ±lÄ±k 136 ret oyu verildi. 4 boÅŸ, 2 geçersiz oy kullanÄ±ldÄ±.

Meclis'te kabul edilen maddenin getirdiÄŸi düzenlemeye göre, CumhurbaÅŸkanÄ±, 40 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, yükseköÄŸrenim yapmÄ±ÅŸ, milletvekili seçilme yeterliliÄŸine sahip Türk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan, doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seçilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± en fazla 2 kez görev yapabilecek.

'Erken seçim kararÄ±na Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor'

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 7. maddesinin görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda söz alarak konuÅŸan CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop'un "EÄŸer anayasa Meclis'ten geçmezse seçime gidilir" sözlerine tepki gösterdi.

Erken seçim tehdidiyle siyasi sonuç almaya kalkÄ±ÅŸanlarÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Baykal, "EÄŸer bu bir tehdit ise, yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r" EÄŸer bu bir tespitse, zamansÄ±zdÄ±r. EÄŸer bu bir tehditse; böyle bir tehdidi Meclis'imize de, buradaki teker teker her bir vekilimize de hakaret sayarÄ±m." dedi.

Baykal'Ä±n konuÅŸmasÄ± ardÄ±ndan CHP grubunun bulunduÄŸu bölümde ayaÄŸa kalkarak söz isteyen Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, erken seçim kararÄ±nÄ±n hemen alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nda, Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±yla, bugün böyle bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine kalkÄ±ÅŸmaktansa, bugün akÅŸam gelecek bir erken seçim kararÄ±na Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor" dedi.

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Toplam 7 madde kabul edildi

YargÄ± ile ilgili düzenlemeyi içeren birinci maddeye 347 kabul oyu geldi.

Teklifin, milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngören ikinci maddesi 343 oyla kabul edilmiÅŸti.

Seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e düÅŸürülmesini öngören 3. Madde 341 oyla kabul edilmiÅŸti.

Teklifin "TBMM ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin 5 yÄ±lda bir, aynÄ± gün yapÄ±lmasÄ±nÄ±" öngören 4. maddesi, 343 oyla kabul edilmiÅŸti.

Meclisin görev ve yetkilerinin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± 5. madde ise 343 oyla kabul edildi.

Gensoruyu kaldÄ±ran 6. madde 343 oyla kabul edildi.

Süreç nasÄ±l iÅŸliyor?

DeÄŸiÅŸiklik paketinde 18 madde bulunuyor. Yasa gereÄŸi, anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin iki tur oylamayla yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Her madde görüÅŸüldükten sonra, gizli oylama yapÄ±lÄ±yor.

Genel Kurul'da yapÄ±lan birinci tur oylamalar, maddelerin ikinci tur oylamada 330'u geçip geçemeyeceÄŸini göstermesi açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±yor.

Ä°lk tur oylamalar yapÄ±ldÄ±ktan sonra anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerinde birinci tur bitmiÅŸ olacak; ikinci ve son tur oylamalara geçilecek.Ä°kinci tur oylamada en az 330 oy alan maddeler kabul edilecek.ArdÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi referanduma götürülecek.

Kaynak: BBC Türkçe