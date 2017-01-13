Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/01/2017 06:15

Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 asker tutuklandÄ±

kayseri saldÄ±rÄ±

Kayseri'de geÃ§tiÄŸimiz ay meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 5 askerin tutuklanmasÄ±na karar verildi

ÇarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerleri hedef alan ve bombalÄ± bir araçla düzenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada toplam 29 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SavcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan nöbetçi mahkemeye çÄ±karÄ±lan 22 zanlÄ±dan, 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda askerliklerini yapan er ve erbaÅŸlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. mahkemece tutuklandÄ±.

Anadolu AjansÄ±, tutuklanan 5 askerin, halk otobüsleriyle kent merkezine taÅŸÄ±nmasÄ± uygulamasÄ±yla ilgili bilgi sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸ olabilecekleri deÄŸerlendirildiÄŸi için sorgulandÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

17 AralÄ±k günü meydana gelen saldÄ±rÄ±yÄ± Kürdistan Özgürlük Åžahinleri (TAK) örgütü üstlenmiÅŸti.

Hükümet, TAK'Ä±n ayrÄ± bir örgüt olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türkiye tarafÄ±ndan 'terör örgütü' olarak kabul edilen PKK'nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade ediyor.

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Reina saldÄ±rganÄ± oÄŸlunu alÄ±p kaÃ§mÄ±ÅŸ

39 kiÅŸiyi Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n eÅŸinin polise verdiÄŸi ifadede 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alÄ±p kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili tutuklamalardaki Ã§arpÄ±cÄ± detay

Kayseri'de askerlere yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma devam ediyor. 20 tutuklamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, 5'ininde asker olmasÄ± dikkatleri Ã§ekti.

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

CumhurbaÅŸkanÄ±na Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±fatÄ± getiren 8. madde kabul edildi

CumhurbaÅŸkanÄ±'na yÃ¼rÃ¼tme yetkisi veren ve 'Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±' sÄ±fatÄ± getiren Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 8. maddesi genel kurulda kabul edildi