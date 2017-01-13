Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 asker tutuklandÄ±

Kayseri'de geÃ§tiÄŸimiz ay meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 5 askerin tutuklanmasÄ±na karar verildi

ÇarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerleri hedef alan ve bombalÄ± bir araçla düzenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada toplam 29 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SavcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan nöbetçi mahkemeye çÄ±karÄ±lan 22 zanlÄ±dan, 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda askerliklerini yapan er ve erbaÅŸlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. mahkemece tutuklandÄ±.

Anadolu AjansÄ±, tutuklanan 5 askerin, halk otobüsleriyle kent merkezine taÅŸÄ±nmasÄ± uygulamasÄ±yla ilgili bilgi sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸ olabilecekleri deÄŸerlendirildiÄŸi için sorgulandÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

17 AralÄ±k günü meydana gelen saldÄ±rÄ±yÄ± Kürdistan Özgürlük Åžahinleri (TAK) örgütü üstlenmiÅŸti.

Hükümet, TAK'Ä±n ayrÄ± bir örgüt olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türkiye tarafÄ±ndan 'terör örgütü' olarak kabul edilen PKK'nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade ediyor.