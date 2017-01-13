Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili tutuklamalardaki Ã§arpÄ±cÄ± detay

Kayseri'de askerlere yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma devam ediyor. 20 tutuklamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, 5'ininde asker olmasÄ± dikkatleri Ã§ekti.

Kayseri'de çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlerin bindiÄŸi halk otobüsüne PKK'nÄ±n bombalÄ± araçla düzenlediÄŸi ve 14 MehmetçiÄŸin ÅŸehit olduÄŸu hain saldÄ±rÄ±yla ilgili dün adliyeye sevk edilen 22 kiÅŸiden 20'si tutuklandÄ±. Tutuklananlar arasÄ±nda 4 asker ve patlatÄ±lan otobüsün sürücüsü Hamit EroÄŸlu da var.

20 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

17 AralÄ±k'ta Talas Caddesi Erciyes Üniversitesi kampusu önündeki otobüs duraÄŸÄ±nda meydana gelen patlamadan sonra Terörle Mücadele ÅŸubesi (TEM) ekiplerince Ä°stanbul, Kayseri, ÅžanlÄ±urfa, Van, Adana ve DiyarbakÄ±r'da gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan 26 kiÅŸi, önce Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±. Burada 4 ÅŸüpheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 22 ÅŸüpheliden 20'si tutuklanÄ±rken, 2 kiÅŸi adli kontrol koÅŸuluyla serbest kaldÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduklarÄ± saptanan 3 ÅŸüpheli için de yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

4 ASKER VE OTOBÜS ÅžOFÖRÜ DE TUTUKLANDI

Kayseri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan tutuklanan ÅŸüpheliler ÅŸunlar:Kenan Çicek, Ekrem UÄŸur, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Yolcu, Mehmet Ayaz, BarÄ±ÅŸ Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, H. Ä°brahim Karatay, Hasan Ekici, Fahri DemirbaÅŸ, Ä°.H. YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar, Hamit EroÄŸlu (patlatÄ±lan otobüs sürücüsü), Abdurrahman Çoban (Asker) Semih AÅŸkan (Asker) Bilal Uluay (Asker), Bedri Öner 'Asker) Ahmet Akyüz (Asker) Ahmet KamanlÄ±.Ä°kisi adli kontrol koÅŸuluyla serbest kalan 6 kiÅŸi de ÅŸunlar: SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin annesi Hürriyet YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar, otobüsün sahibi Ali Büküm ile Elzem ÅžÄ±rnak, Mehmet Ekici, Sedat Demir ve Mehmet EroÄŸlu.