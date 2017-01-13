Reina saldÄ±rganÄ± oÄŸlunu alÄ±p kaÃ§mÄ±ÅŸ

39 kiÅŸiyi Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n eÅŸinin polise verdiÄŸi ifadede 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alÄ±p kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸiyi öldüren Özbek asÄ±llÄ± terörist Abdulgadir Masharipov'un eÅŸi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandÄ±. YanÄ±nda olan 1.5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±. Masharipov'un ise saldÄ±rÄ±dan sonra yanÄ±na 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alarak kaçtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Ä°stanbul Ortaköy'deki gece kulubü Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin öldürüldüÄŸü terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n izini süren Ä°stanbul polisi önemli bilgilere ulaÅŸtÄ±. Buna göre, Özbek asÄ±llÄ± terörist Abdulgadir Masharipov 1.5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±, 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ve eÅŸiyle birlikte 2016'nÄ±n baÅŸÄ±nda Konya'ya geldi.

OÄžLUYLA BÄ°RLÄ°KTE KAÇMIÅž

Masharipov ailesi, aralÄ±k ayÄ±nÄ±n son günlerinde Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir'de bir ev kiraladÄ±. Özbek asÄ±llÄ± terörist, 31 AralÄ±k'ta akÅŸam saatlerinde karÄ±sÄ±na, "HelalleÅŸelim" diyerek evden ayrÄ±ldÄ±. Masharipov, Reina katliamÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ±n getirildiÄŸi Zeytinburnu'ndaki eve döndü. Masharipov, buradan 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

"HELALLEÅžTÄ°K VE EVDEN ÇIKTI"

Ä°stanbul polisi, çarÅŸamba günü Maltepe'de bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Masharipov'un eÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YanÄ±nda 1.5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± da vardÄ±. DEAÅž üyesi terörist Masharipov'un eÅŸi Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde sorguya alÄ±nÄ±rken, 1.5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±, koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±. Masharipov'un eÅŸi, polise verdiÄŸi ilk ifadesinde, saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu geceyle ilgili olarak "HelalleÅŸtik ve evden çÄ±ktÄ±" dedi. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde gözaltÄ±na alÄ±nan Mashoripov'un eÅŸinin verdiÄŸi bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda terör örgütü DEAÅž'Ä±n Ä°stanbul'daki hücreleri ve katliamda teröriste yardÄ±m ettiÄŸi düÅŸünülen kiÅŸilere ulaÅŸÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.