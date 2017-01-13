Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/01/2017 11:35

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kahraman polisi Sekin'in Ã§ocuklarÄ±na o kolej yÃ¼zde 100 burs verecek


Milliyet gazetesi yazarÄ± Ã–zay Åžendir'in Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na 21. YÃ¼zyÄ±l Ã–zel KarÅŸÄ±yaka Koleji'nden yanÄ±t geldi. Ä°zmir saldÄ±rÄ±nda ÅŸehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in 3 Ã§ocuÄŸuna da yÃ¼zde 100 burs vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar.

Ä°zmir'de hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda teröristleri fark ederek çatÄ±ÅŸmaya giren ve faciayÄ± önleyen ÅŸehit polis Fethi Sekin'in çocuklarÄ± için güzel haber geldi. Milliyet gazetesi yazarÄ± Özay Åžendir, 21. YüzyÄ±l Özel KarÅŸÄ±yaka Koleji'nin ÅŸehit polisin 3 çocuÄŸuna da yüzde 100 burs vereceÄŸini duyurdu.

"ANLI ÅžANLI OKULLARDAN SES ÇIKMADI"

Ä°ÅŸte Özay Åžendir'in o yazÄ±sÄ±:"Pazartesi günü ana gazetede Ä°zmir'in anlÄ± ÅŸanlÄ± üç okulu, Türk Koleji, Amerikan Koleji ve Tevfik Fikret okullarÄ±na, kahraman ÅŸehidimiz Fethi Sekin'in üç çocuÄŸuna da yüzde 100 burs vermeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtum. Ses çÄ±kmadÄ± o anlÄ± ÅŸanlÄ± okullardan ama baÅŸka bir yerden, çok güzel bir haber geldi.

"BÜYÜKLÜK, GÖNLÜ ZENGÄ°N OLMAKLA OLUYOR"

21. YüzyÄ±l Özel KarÅŸÄ±yaka Koleji, ÅŸehit polisimizin üç çocuÄŸunun da eÄŸitim,servis ve yemek giderlerini yüzde 100 burslu olarak karÅŸÄ±lama kararÄ± aldÄ±. Büyük marka olmak demek çok öÄŸrencinin olmasÄ± ya da okul imkanlarÄ±yla alakalÄ± bir konu deÄŸil. Büyüklük, gönlü zengin olmakla, minnet duygunu gösterebilmekle oluyor. TÄ±pkÄ± bu örnekte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi..."

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