Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± canlÄ± bombanÄ±n Ã¼zerinden Ã§Ä±kan kroki Ã§Ã¶zdÃ¼

Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda TEM ekiplerinin 26 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar doÄŸrultusunda canlÄ± bombanÄ±n Ã¼zerinden Ã§Ä±kan krokide parmak izine ulaÅŸÄ±lan PKK'lÄ± Kenan Ã‡icek'in saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi belirlendi.

Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 56 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± olayÄ± sonrasÄ± 20 kiÅŸi tutuklanÄ±rken, TEM Åžubesi ekipleri 26 günlük bir çalÄ±ÅŸma sonrasÄ±, 'canlÄ± bomba' KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar'Ä±n üzerinden çÄ±kan krokiden saldÄ±rÄ±yÄ± çözdü.Kayseri Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžubesi yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmada canlÄ± bombanÄ±n üzerinden çÄ±kan krokinin üzerindeki parmak izinden saldÄ±rÄ±yÄ± planlayan kiÅŸinin Adana'da doÄŸup büyüyen, PKK'ya katÄ±larak bomba, silah ve siyasi eÄŸitim alan DiyarbakÄ±rlÄ± nüfusuna kayÄ±tlÄ± Kenan Çicek olduÄŸunu belirledi. Çicek'in de bombayÄ± PKK'nÄ±n Lice Sorumlusu 'Porsipi' kod adlÄ± Ä°shak Özçaktu'dan aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bir süre sonra DiyarbakÄ±r'da yapÄ±lan operasyonla Kenan Çiçek, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BOMBALI ARACIN GÜZERGAHINI HAZIRLADI

Kayseri polisi AdanalÄ± Kenan Çiçek'in kimlerle görüÅŸtüÄŸünü belirledi. YapÄ±lan soruÅŸturmada Kenan Çiçek, Kayseri ve Adana arasÄ±ndaki yolu çok iyi bildiÄŸinden Google'den Adana-Kayseri arasÄ±nda bomba yüklü araçla canlÄ± bombanÄ±n nereden gideceÄŸini tek tek belirleyip krokiyi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Daha sonra kÄ±rsalda 'canlÄ± bomba' eÄŸitimi almÄ±ÅŸ PKK'nÄ±n ÅŸehir eylemlerini yapan uzantÄ±sÄ± TAK örgütlenmesindeki terörist, Van Özalp doÄŸumlu, üzerinden 'Mehmet Oluk' adÄ±na sahte kimlik ve sürücü belgesi çÄ±kan 26 yaÅŸÄ±ndaki KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar, DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinden babasÄ± Ä°.HakkÄ±, annesi Hürriyet YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar ile birlikte 10 AralÄ±k'da Adana'ya geldi.Kenan Çicek, terörist ve ailesini arkadaÅŸÄ± Ümit Kepir'in evinde barÄ±ndÄ±rÄ±rken, fabrikasyon olarak RDX ve PETN maddelerinden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ TNT ile güçlendirilmiÅŸ, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'daki olayda kullanan bombanÄ±n bir benzerini, engelli Ümit Kepir'in evine koydu. OlayÄ± planlayan Kenan Çicek, daha sonra Adana'da bombayÄ± yüklemek için otomobil çalmak istedi. Ancak, baÅŸaramayÄ±nca ÅžanlÄ±urfa'dan hÄ±rsÄ±z S.T.'ye 63 K 1709 plakalÄ± aracÄ± çaldÄ±rdÄ±.

KOLAYCA ÇALMIÅžLAR

SoruÅŸturmada, ÅžanlÄ±urfa'dan çalÄ±nan aracÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸu, anahtarÄ±nÄ±n paspas üzerinde bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, o nedenle aracÄ±n kolaylÄ±kla çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, orijinal anahtarÄ± ile çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p, Adana'ya getirildiÄŸi belirlendi. Kayseri polisinin Makine Mühendisleri OdasÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ± raporla, bu durum kesinlik kazandÄ±.Bu arada canlÄ± bomba KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar, 4 gün kaldÄ±ÄŸÄ± Ümit Kepir'in yanÄ±ndan Ekrem UÄŸur'un yanÄ±na geçti. 'CanlÄ± bomba' terörist KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar, Ümit Kepir, Kenan Çicek'in sevgilisi olan ve özel bir ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan Elzem ÅžÄ±rnak'Ä±n yanÄ±na gidip gelerek, Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planÄ±nÄ± kaÄŸÄ±da dökerek, üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±.

BOMBA, ARACA ADANA'NIN SARIÇAM Ä°LÇESÄ° KIRSALINDA YÜKLENDÄ°

ÇalÄ±ntÄ± LPG'li hafif ticari araç, Adana'nÄ±n SarÄ±çam Ä°lçesi'nde bulunan SarÄ±çam, Kozan, Ä°mamoÄŸlu ilçeleri üçgenindeki ormanlÄ±k alana getirildi.Kenan Çicek, canlÄ± bomba KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar ile birlikte, bombayÄ± çalÄ±ntÄ± araca yükledi. Bu arada, 71 EU 595 ikiz sahte plaka Ä°stanbul'da yakalanan Murat Talan tarafÄ±ndan basÄ±lÄ±rken, trafik ve sigorta belgeleri ise, Ukrayna'ya kaçtÄ±ÄŸÄ± söylenen Sait Karabulut tarafÄ±ndan düzenlendi.Kenan Çicek, 1'inci Komando TugayÄ±nda askerlik yapan 5 askerden de aldÄ±ÄŸÄ± bilgiler doÄŸrultusunda, kroki hazÄ±rladÄ±.

GECEYÄ° AÄžACIN ALTINDA GEÇÄ°RDÄ°

16 AralÄ±k akÅŸamÄ± krokiyi alan KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar, ÅžanlÄ±urfa'dan çalÄ±nan ve ikiz plakalÄ± hafif ticari araçla, Adana üzerinden Gaziantep- KahramanmaraÅŸ otoyolundan, Kayseri'nin SarÄ±z Ä°lçesi'ne geldi. Daha sonra, Malatya- Kayseri yoluna çÄ±karak Kayseri'nin PÄ±narbaÅŸÄ± ilçesindeki bir akaryakÄ±t istasyonundan LPG aldÄ±. Tüm belgeleri tamam olan ve arka koltuÄŸun altÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸ bombayla 17 AralÄ±k saat 01.30- 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Kayseri kent merkezine ulaÅŸtÄ±. Terörist, Talas Ä°lçesi'nde çarÅŸÄ± izinine çÄ±kan askerlerin içinde bulunduÄŸu 2 halk otobüsünün güzergahÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Komando Caddesi'ne yakÄ±n, boÅŸ bir arazide aÄŸacÄ±n altÄ±na hafif ticari aracÄ±nÄ± park etti. Geceyi burada aracÄ±n kaloriferini çalÄ±ÅŸtÄ±rarak geçirdi.

BOMBA KANDÄ°L'DEN GELDÄ°

Terör örgütünün merkezi Kandil'de askeri mühimmat kullanarak, fabrikasyon olarak RDX ve PETN maddelerinden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ TNT ile güçlendirilmiÅŸ, hafif ticari araçtaki yaklaÅŸÄ±k 20 kiloluk bombayÄ± terörist, PKK sempatizanÄ± olduÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ÅŸmalardan anlaÅŸÄ±lan Hamit EroÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± 38 AB 180 plakalÄ± otobüse solundan yaklaÅŸarak patlattÄ±. Olay sonrasÄ± 14 Mehmetçik ÅŸehit olurken, 56'sÄ± ise yaralandÄ±.BombalÄ± eylemin ardÄ±ndan Kenan Çicek, kendi ailesi ve bombacÄ±nÄ±n annesi Hürriyet ve babasÄ± Ä°.HakkÄ±'yÄ± yanÄ±na alarak, DiyarbakÄ±r'a gitti. Patlama sonrasÄ± Kayseri polisi, canlÄ± bombanÄ±n üzerinden çÄ±kan kroki üzerindeki parmak izinden yola çÄ±karak Kenan Çicek'e ve Adana'daki arkadaÅŸlarÄ±na, Ä°stanbul'daki sahtecilik ÅŸebekesine, Kayseri'de 1'inci Komando TugayÄ±ndaki 3 bin askerin telefon kayÄ±tlarÄ±ndan, örgüte bilgi aktararak, yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan 5 askere, otobüs sahibi ve sürücüsüne ulaÅŸtÄ±.

3 ZANLI FÄ°RARDA CANLI BOMBANIN BABASI DA TUTUKLANDI

Kayseri'deki patlama olayÄ±nÄ±n asÄ±l planlayÄ±cÄ±sÄ± olan PKK terör örgütünün Lice sorumlusu 'Porsipi' kod adlÄ± Ä°shak Özçaktu ile bombalÄ± aracÄ±n sigorta ve diÄŸer belgelerini hazÄ±rlayan ve Ukrayna'ya kaçtÄ±ÄŸÄ± öne sürülen Sait Karabulut ile aracÄ± çalan S.T. hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.Bu arada adliyeye gönderilen 26 kiÅŸiden 4'ü Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan, 2'si Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi. AralarÄ±nda olayÄ± planlayan, yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan, patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi otobüsün sürücüsü ve sahibi ile 5 askerinde bulunduÄŸu 20 kiÅŸi tutuklandÄ±. Tutuklanan Kenan Çicek, Ekrem UÄŸur, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Yolcu, Mehmet Ayaz, BarÄ±ÅŸ Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, H. Ä°brahim Karatay, Hasan Ekici, Fahri DemirbaÅŸ, Ä°.HakkÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar (canlÄ± bombanÄ±n babasÄ±), Hamit EroÄŸlu (patlatÄ±lan otobüs sürücüsü), Abdurrahman Çoban (Asker) Semih AÅŸkan (Asker), Bilal Uluay (Asker), Bedri Öner (Asker), Ahmet Akyüz (Asker) Ahmet KamanlÄ± ile adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verilen teröristin annesi Hürriyet YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar, otobüsün sahibi Ali Büküm, olayÄ± planlayan KasÄ±m Çicek'in sevgilisi Elzem ÅžÄ±rnak, Mehmet Ekici, Sedat Demir ve Mehmet EroÄŸlu; terör amaçlÄ± bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ±, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±kta bulunmak, terör propogandasÄ± yapmak, terör amaçlÄ± kasten öldürme ve yaralama, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurduÄŸu anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs, mala zarar verme, CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suçlarÄ±ndan yargÄ±lanacak.