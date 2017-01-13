Suriye'nin kuzeyinde DEAÅž'a ait 177 hedef imha edildi

TSK tarafÄ±ndan Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedeflerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen harekat sonucunda DEAÅž'a ait 177 hedef imha edildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, terör örgütü DEAÅž'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarÄ±nda 41 terörist etkisiz hale getirildi.TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan harekat sürüyor.

HarekatÄ±n 143'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluÅŸan özel görev kuvvet gruplarÄ±nca, karadan ve havadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle Suflaniyah'Ä±n ele geçirilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalar sürdürüldü.

Hedef tespit vasÄ±talarÄ±yla belirlenen terör örgütü DEAÅž'a ait 177 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Teröristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, Suflaniyah ve Bzagah'da bulunan 10 DEAÅž hedefine hava harekatÄ± düzenlendi. Harekatta, 4 barÄ±nma yeri, 4 karargah binasÄ± ve 2 silahlÄ± araç imha edildi.

Kara ve hava harekatlarÄ±nda, DEAÅž mensubu 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerince, 72 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana etkisiz hale getirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± 2 bin 917, mayÄ±n sayÄ±sÄ± ise 43 oldu.

HarekatÄ±n görüntüleri paylaÅŸÄ±ldÄ±

Öte yandan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Suflaniyah ve Bzagah'taki DEAÅž hedeflerine yönelik hava harekatlarÄ±nÄ±n görüntüleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.Görüntülerde, karargah binasÄ±, bombalÄ± araç ve kontrol noktasÄ±nÄ±n vurulma anÄ± yer aldÄ±.