Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/01/2017 12:26

Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor

kayseri saldÄ±rÄ±

Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili adliyeye sevk edilen 26 kiÅŸiden 20'si tutuklandÄ±

Kayseri'de konuÅŸlu 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na bulunan ve dün adliyeye sevk edilen 23 zanlÄ± ile terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili sosyal medyada yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸinin adliye süreci tamamlandÄ±.SavcÄ±nÄ±n tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiÄŸi zanlÄ±lardan Kenan Ç, Ekrem U, Ümit K, Hüseyin P, Mehmet Y, Mehmet A, BarÄ±ÅŸ K, Murat T, Serkan A, H. Ä°brahim K, Hamit E, Hasan E. Fahri D, Ä°.H.Y. ve Ahmet K. tutuklandÄ±. Elzem Åž. ile Mehmet E. serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Mahkemeye sevk edilen zanlÄ±lardan 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda askerliklerini yapan er ve erbaÅŸlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. akÅŸam saatlerinde tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Böylece, adliyeye sevk edilen 26 zanlÄ±dan 20'si tutuklanmÄ±ÅŸ oldu.

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