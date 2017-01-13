Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/01/2017 13:45

DenktaÅŸâ€™Ä±n verdiÄŸi mÃ¼cadele her geÃ§en gÃ¼n daha fazla anlaÅŸÄ±lÄ±yor

DenktaÅŸ

SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi BaÅŸkanÄ± Ahmet SavaÅŸan, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin Kurucu CumhurbaÅŸkanÄ± Rauf Raif DenktaÅŸ'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 5. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mesaj yayÄ±mladÄ±.

SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi BaÅŸkanÄ± Ahmet SavaÅŸan, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu CumhurbaÅŸkanÄ± Rauf Raif DenktaÅŸ'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 5. yÄ±l dönümünde mesaj yayÄ±mladÄ±.

Mesajda, hayatÄ±nÄ± KÄ±brÄ±s Türkü’nün varoluÅŸ mücadelesine adayan Dünya’nÄ±n kabul ettiÄŸi lider ve devlet adamÄ± DenktaÅŸ'Ä±n halkÄ± ve devleti için verdiÄŸi mücadesinin her geçen gün daha fazla anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

AynÄ± mesajda, KÄ±brÄ±s Türk HalkÄ±’nÄ±n eÅŸitlik ve özgürlük davasÄ±nÄ±, Türkiyesiyle gerçek bir gönül birliÄŸiyle, bÄ±kmak usanmak nadir bilmeden hayatÄ±nÄ±n son anÄ±na kadar büyük bedeller ödeyerek savunan DenktaÅŸ'Ä±n, taktir gören devlet adamlÄ±ÄŸÄ±yla tarihte her zaman kÄ±ymetli bir yere sahip olacaÄŸÄ±na yer verildi.

KÄ±brÄ±s Türk HalkÄ±’nÄ±n, Dr. FazÄ±l Küçük ve Rauf R. DenktaÅŸ'Ä±n yürüttüÄŸü haklÄ± davanÄ±n, adada adil, kapsamlÄ± ve sürdürülebilir bir çözüme ulaÅŸÄ±lmasÄ± ve bölgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n egemen olarak, gerçek bir turizm adasÄ± haline gelinebilmesinde yol gösterici olmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapÄ±lan mesajda, “merhum DenktaÅŸ'Ä± derin bir üzüntüyle anÄ±yor ve aziz hatÄ±rasÄ± önünde saygÄ±yla eÄŸiliyoruz” ifadelerine yer verildi.

 
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