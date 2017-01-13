Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/01/2017 15:17

Darbeci askerler mahkemeye bÃ¶yle getirildi

darbeci askerler

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an dÃ¶rt darbeci askerler temyiz mahkemesine Ã§Ä±karken bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

FETÖ'nün darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ktan sonra Yunanistan'a kaçan sekiz askerden dördü, itiraz baÅŸvurularÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) getirildi.Atina'da çekilen fotoÄŸraflarda askerlerin takÄ±m elbiseli ve ellerinin kelepçeli olduÄŸu görülüyor.Türkiye'denin iadsini istediÄŸi kaçak askerlerle ilgili temyiz davalarÄ± üç grup halinde görülüyor. Ä°lk iki grup önceki günlerde Yunanistan Yüksek Mahkemesinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Üçüncü ve son grubun duruÅŸmasÄ± ise bugün gerçekleÅŸiyor.

Yunan mahkemesi geçtiÄŸimiz haftalarda, kaçak askerlerden üçü için Türkiye'nin iade talebini kabul etmiÅŸ, beÅŸ askere yönelik iade taleplerini ise reddetmiÅŸti. Yunan temyiz mahkemeleri baÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiÄŸi üç darbeci asker de temyiz baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.Yüksek mahkemenin kararÄ±, darbeci askerlerin iade süreçlerine iliÅŸkin adli olarak nihai adÄ±m olacak.

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