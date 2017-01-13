Dev firmadan kanserojen madde aÃ§Ä±klamasÄ±

Palmiye yaÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k tehlike taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°talya'da palmiye yaÄŸÄ± iÃ§erdiÄŸi iddia edilen Nutella'nÄ±n Ã¼reticisi konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Palmiye yaÄŸÄ± ile ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonucu 2016 yÄ±lÄ±nda Avrupa GÄ±da StandartlarÄ± AjansÄ± (EFA), 200 derece üzerinde Ä±sÄ±tÄ±lan palmiye yaÄŸÄ±nÄ±n diÄŸer bitkisel yaÄŸlardan daha tehlikeli olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Dünya saÄŸlÄ±k Örgütü’nün aralarÄ±nda bulunduÄŸu saÄŸlÄ±k otoriteleri riske dikkat çekmiÅŸ ancak gÄ±dalarda kullanÄ±lmasÄ±na bir kÄ±sÄ±tlama getirmemiÅŸti. HazÄ±rlanan bir raporunun ardÄ±ndan Ä°talya'da baskÄ± arttÄ± ve Coop süpermarket zinciri ve unlu mamuller üreticisi Barilla ürünlerinden Palmiye yaÄŸÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±.

YÜKSEK ISIDA RAFÄ°NE EDÄ°LÄ°YOR

Palmiye yaÄŸÄ±, doÄŸal kÄ±rmÄ±zÄ± rengini deÄŸiÅŸtirmek ve kokudan arÄ±ndÄ±rmak için yüksek Ä±sÄ±larda rafine ediliyor. Ancak Ferroro rafine etme iÅŸlemini 200 Ä±sÄ±nÄ±n altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

ÅžÄ°RKET KAMPANYA BAÅžLATTI

Ferrero ÅŸirketi ise lezzetinin deÄŸiÅŸeceÄŸi gerekçesiyle dünyaca meÅŸhur Nutella isimli çikolata-fÄ±ndÄ±k ezmesi ürününde palmiye yaÄŸÄ±nÄ± kullanmaya devam etti ama Ä°talya’daki satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n son 12 ayda yüzde 3 düÅŸmesi üzerine palmiye yaÄŸÄ±nÄ± savunan reklâm kampanyalarÄ± düzenlemeye baÅŸladÄ±.

Nutella Ferrero’nun en önemli ürünü, ÅŸirketin senelik 10 milyar Avro’yu bulan satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n beÅŸte biri Nutella’dan geliyor.

HÄ°SSELERÄ° DE DÜÅžTÜ

Rapor sonrasÄ± Nutella hisseleri yüzde 3 düÅŸerken, üretici firma Ferrero bu krizin ardÄ±ndan bir televizyon reklamÄ± yayÄ±nladÄ±. Reklamda palmiye yaÄŸÄ±nÄ±n tehlike yaratmayacak ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve bu yaÄŸ olmadan aynÄ± yayÄ±lmanÄ±n elde edilemeyeceÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

'MALÄ°YET 22 MÄ°LYON DOLAR ARTAR' Ä°DDÄ°ASI

Uzmanlar Nutella'da kullanÄ±lan yaÄŸÄ±n deÄŸiÅŸmesi durumunda yÄ±llÄ±k maliyetinin 8-22 milyon dolar artacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederken Ferrero'nun satÄ±n alma yöneticisi Vincenzo Tapella ise bu durumun sebebinin ekonomik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Tapella'ya göre Nutella'da palmiye yaÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir yaÄŸ kullanÄ±lmasÄ± durumunda ürünün niteliÄŸinde bir düÅŸüÅŸ yaÅŸanacak.

'NUTELLA KANSEROJEN MADDE Ä°ÇERMÄ°YOR'

Konu ile ilgili Ferrero Türkiye'den ise yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama geldi. "Nutella kesinlikle kanserojen madde içermemekte" denilen açÄ±klamanÄ±n devamÄ±nda ÅŸöyle denildi: " Avrupa GÄ±da GüvenliÄŸi Kurumu’nun (EFSA), 200 derece üzerinde Ä±sÄ±tÄ±lan palmiye yaÄŸÄ±nÄ±n diÄŸer bitkisel yaÄŸlardan daha tehlikeli olduÄŸunu açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ä°talya'da palmiye yaÄŸÄ± içeren Nutella kavanozlarÄ±nÄ±n raflardan inmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yönündeki haberler gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r.

Nutella kesinlikle kanserojen madde içermemekte ve EFSA’nÄ±n açÄ±klamalarÄ± Nutella’ya yönelik deÄŸildir. AyrÄ±ca Nutella hiçbir ülkede raflardan indirilmemiÅŸtir. Ä°talyan süpermarket zinciri ‘Coop’ kendi markasÄ±nÄ± raflardan çekmiÅŸtir.

Hem Türkiye hem de Dünya’da gÄ±da ürünlerinde kullanÄ±labilecek bitkisel yaÄŸ çeÅŸitleri yasal mevzuatlar ile belirlenmiÅŸtir. Palm yaÄŸÄ± bu anlamda Avrupa BirliÄŸi mevzuatlarÄ±na da uygun olarak çikolatalar, kekler,bisküviler, dondurmalar, cipsler gibi pek çok farklÄ± ürün grubunda ülkemizde de kullanÄ±lmaktadÄ±r.

EFSA’nÄ±n raporu, çok sayÄ±da gÄ±da ürünü ve yaÄŸlar üzerindeki kontaminantlara yönelik analizleri içermektedir. HazÄ±rlanan raporda, kontaminantlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, kullanÄ±lan sÄ±vÄ± ve katÄ± yaÄŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, bunlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemlerle ilgili olduÄŸunu da bildirmiÅŸtir. EFSA’nÄ±n raporu Nutella’ya yönelik deÄŸildir. Ferrero olarak tüm ürünlerimizin güvenli olduÄŸu hususunu bir kez daha vurgular ve Nutella’nÄ±n Ä°talya baÅŸta olmak üzere Avrupa ve dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±na düzenli olarak devam ettiÄŸini belirtiriz."