Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/01/2017 19:49

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 9.maddesi meclisten geÃ§ti


Meclis, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 9. maddesi olan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±labileceÄŸi konusu kabul edildi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n cezai sorumluluÄŸu"nu düzenleyen 9. madde, 343 kabul oyuna karÅŸÄ±lÄ±k 137 ret oyuyla Meclis'te kabul edildi.Söz konusu maddeyle, CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüÅŸüp ve üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verecek.

15 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K KOMÄ°SYON SORUÅžTURMA YAPACAK

SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n üç katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak. Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylÄ±k yeni ve kesin bir süre verilecek.

TBMM ÜYE TAM SAYISININ 3'TE Ä°KÄ°SÄ°YLE YÜCE DÄ°VAN'A SEVK KARARI ALINABÄ°LECEK

Rapor, BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 13 gün içinde daÄŸÄ±tÄ±lacak, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüÅŸülecek. TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararÄ± alÄ±nabilecek. Yüce Divan yargÄ±lamasÄ± üç ay içinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylÄ±k ek süre verilecek, yargÄ±lama bu sürede kesin olarak tamamlanacak.

SORUÅžTURMA SIRASINDA SEÇÄ°M KARARI ALINAMAYACAK

HakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilen CumhurbaÅŸkanÄ±, seçim kararÄ± alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi de sona erecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevde bulunduÄŸu sürede iÅŸlediÄŸi iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

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