39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

GözaltÄ±nda tutulduklarÄ± Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nden ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirilen ÅŸüpheliler Omar AsÄ±m ve Abuliezi Abuduhamiti'nin, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan ifadeleri alÄ±ndÄ±.SavcÄ± Kökçü ÅŸüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme, silahlÄ± terör örgütüne üye olma, ruhsatsÄ±z ateÅŸli silahlarla mermileri satÄ±n alma, taÅŸÄ±ma veya bulundurma ile 39 kez nitelikli ÅŸekilde kasten öldürme suçuna yardÄ±m etme" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ± istemiyle nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk etti.Åžüphelilerin Uygur asÄ±llÄ± Çin vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸu belirtilen savcÄ±lÄ±k sevk yazÄ±sÄ±nda, DEAÅž terör örgütünün yapÄ±sÄ± ve Türkiye'de daha önce gerçekleÅŸtirdiÄŸi eylemler sÄ±ralandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'taki Reina isimli eÄŸlence mekanÄ±na 1 Ocak'ta otomatik silahla ateÅŸ ederek giren DEAÅž terör örgütü mensubu "Ebu Muhammed El Horasani" kod isimli ÅŸüpheli tarafÄ±ndan 39 kiÅŸinin öldürüldüÄŸü ve çok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan yazÄ±da, projeli çalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde, eylemi gerçekleÅŸtiren bu ÅŸahsÄ±n ÅŸüpheli Omar AsÄ±m ile birlikte Konya Kosova Mahallesindeki bir adreste konut kiraladÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.

Åžüpheli Omar AsÄ±m'Ä±n üst aramasÄ±nda elde edilen bir telefona, "Wushouerkareabulizm" adÄ±na pasaport kaydÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtilen yazÄ±da, Konya Selçuk'ta kiralanan konutun apartman görevlisinin, Reina'da silahlÄ± eylemi gerçekleÅŸtiren ÅŸüpheliyi Omar AsÄ±m ile birlikte gördüÄŸü teÅŸhisinde bulunduÄŸu ifade edildi.

"Konya'dan Ä°stanbul'a gönderilen silahÄ± teslim alÄ±rken yakalandÄ±lar"

YazÄ±da, ÅŸüpheli Omar AsÄ±m'a konutu kiralayan ve halen Konya Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde gözaltÄ±nda tutulan ÅŸüpheli M.E. tarafÄ±ndan, 15 AralÄ±k 2016'da Konya'dan Ä°stanbul'a giden bir yolcu otobüsüne, Esenler OtogarÄ±nda teslim edilmek üzere emanet eÅŸya verildiÄŸi de vurgulanarak, yolcu otobüsü muavini ve ÅŸoförünün emanet eÅŸyadan ÅŸüphelenerek paketi Afyon'un EmirdaÄŸ ilçesinde kontrol etmeleri sonucu makarna paketine sarÄ±lÄ± bir tabanca bulduklarÄ± ve EmirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na teslim ettikleri bilgisi verildi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±kça, "Ä°stanbul OtogarÄ±nda emanet eÅŸya paketinin içinden silahÄ±n alÄ±narak paketin tekrar kapatÄ±lmasÄ±, Ä°stanbul OtogarÄ±nda emanet eÅŸyanÄ±n alÄ±cÄ±sÄ±na kadar takip edilmesi ve ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ±" talimatÄ± verildiÄŸi kaydedilen yazÄ±da, 15 AralÄ±k 2016'da Esenler OtogarÄ±nda, içine silah konulan emanet eÅŸyayÄ± almak üzere gelen Uygur asÄ±llÄ± Çin vatandaÅŸlarÄ± ÅŸüpheliler Omar AsÄ±m ile Abuliezi Abuduhamiti isimli ÅŸüphelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

"Reina saldÄ±rganÄ± da Konya'dan Ä°stanbul'a 15 AralÄ±k 2016'da geldi"

Reina isimli iÅŸ yerinde silahlÄ± terör örgütü eylemini gerçekleÅŸtiren ÅŸüphelinin de 15 AralÄ±k 2016'da Konya'dan Ä°stanbul'a geldiÄŸinin tespit edildiÄŸi aktarÄ±lan yazÄ±da, DEAÅž silahlÄ± terör örgütünün aynÄ± hücresinde eylemci terörist ile birlikte aktif faaliyet yürüten örgüt üyesi ÅŸüpheliler Omar AsÄ±m ve Abuliezi Abuduhamiti'nin, üzerlerine atÄ±lÄ± suçlarÄ± iÅŸlediklerine dair kuvvetli suç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren olgularÄ±n ve tutuklama nedeninin bulunduÄŸu kaydedildi.

Åžüpheliler tutuklandÄ±

Nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen, Çin vatandaÅŸÄ± ÅŸüpheliler Omar AsÄ±m ve Abuliezi Abuduhamiti'nin sorgu iÅŸlemi sona erdi.

Hakimlik, ÅŸüphelilerin tutuklanmasÄ±na karar verdi.

Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma çok yönlü devam ediyor.