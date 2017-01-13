Meclis Genel Kurulunda 10. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

TBMM Genel Kurulunda ilk 9 madde kabul edildi. Åžimdi ise 10. madde Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lÄ±yor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n cezai sorumluluÄŸu"nu düzenleyen 9. maddesi görüÅŸüldü.TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin dokuzuncu maddesine 343 kabul, 137 ret oyu verildi.Söz konusu maddeyle, CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüÅŸüp ve üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verecek.

SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n üç katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak. Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylÄ±k yeni ve kesin bir süre verilecek.

TBMM'nin üçte iki çoÄŸunluÄŸuyla Yüce Divana sevk

Rapor, BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 13 gün içinde daÄŸÄ±tÄ±lacak, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüÅŸülecek. TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararÄ± alÄ±nabilecek. Yüce Divan yargÄ±lamasÄ± üç ay içinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylÄ±k ek süre verilecek, yargÄ±lama bu sürede kesin olarak tamamlanacak.

HakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilen CumhurbaÅŸkanÄ±, seçim kararÄ± alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi de sona erecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevde bulunduÄŸu sürede iÅŸlediÄŸi iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

"Devlet yönetimine bir otoban oluÅŸturuyoruz"

Teklifin birinci turdaki 9. maddesi üzerinde MHP Grubu adÄ±na söz alan Ä°stanbul Milletvekili Celal Adan, Anayasa Komisyonunda MHP'nin önerilerinin dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, komisyon üyelerine teÅŸekkür etti. Adan, "Türkiye'de iki yüzlü demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ± var. Buna öncülük yapanlar, kendilerini gözden geçirmeliler." diye konuÅŸtu.

HDP Grubu adÄ±na konuÅŸan Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, anayasa teklifinin bir dayatma olduÄŸunu ileri sürdü. Ertan, "HDP olarak bu sistem ilk dillendirildiÄŸinden itibaren karÅŸÄ±sÄ±ndayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CHP Artvin Milletvekili UÄŸur Bayraktutan, teklif ile CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ± önüne kalkan konulduÄŸunu öne sürerek, "Bu kadar uzun yazmanÄ±za gerek yoktu, 'CumhurbaÅŸkanÄ± yargÄ±lanamaz' deyin iÅŸin içinden çÄ±kÄ±n." dedi.

AK Parti Grubu adÄ±na konuÅŸan Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Hayati YazÄ±cÄ±, anayasa yapmanÄ±n önemli olduÄŸunu belirterek, halk tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± dahil yargÄ± yolunu açtÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden YazÄ±cÄ±, "Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle Türkiye'nin kamu yönetimine, devlet yönetimine bir otoban oluÅŸturuyoruz, hÄ±zlÄ±, tempolu, güvenli yürüyüÅŸ saÄŸlayacak bir otoban inÅŸa ediyoruz. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

10. madde görüÅŸülüyor

Bu arada anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±na vekalet ve bakanlar" ile ilgili onuncu maddenin görüÅŸmelerine baÅŸlandÄ±.

10. madde üzerinde MHP Grubu adÄ±na söz alan Ä°zmir Milletvekili Ahmet Kenan TanrÄ±kulu, Türkiye'nin özellikle son yÄ±llarda ciddi terör saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle insanlarÄ±n devletini, vatanÄ±nÄ±n ön ÅŸartsÄ±z sahiplenmesi gerektiÄŸini söyledi.

Ortak hedefin ülkenin kalkÄ±nmasÄ±, milletin refahÄ±, uluslararasÄ± arenada kendinden söz ettiren güçlü bir Türkiye olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen TanrÄ±kulu, "Ülkemiz birçok cepheden saldÄ±rÄ±ya uÄŸrarken, siyasi ve ekonomik operasyonlar birbirini kovalarken anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa set çekmek hepimizin öncelikli görevi haline gelmiÅŸtir. Kenetlenmek bu zor günleri aÅŸabilmemiz için en önemli cephanemiz olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, son günlerde CHP'nin terörle, FETÖ ile baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, böyle bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Erken seçim ile milletvekillerinin tehdit edildiÄŸini öne süren Bingöl, erken seçim kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin seçimden sonra yapÄ±lmasÄ±nÄ± önerdi.

HDP MuÅŸ Milletvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m, devletin köleci zihniyetten, modern zihniyete gelinceye kadar ciddi tarihsel miraslar barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Yenilen pehlivan güreÅŸe doymaz"

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ, teklifle ilgili BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, grup baÅŸkanlarÄ±nÄ±n gerekli açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimsenin makam peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Erken seçim ile ilgili sözler üzerine ise MuÅŸ, "Yenilen pehlivan güreÅŸe doymaz." dedi.

Söz alan CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök de seçimlerde yenilen ya da kazanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tek kazananÄ±n ise milli irade olduÄŸunu belirtti. CHP seçimi kazansa AK Parti'nin tam tersi hareket edeceÄŸini ifade eden Gök, "Biz önce bize oy vermeyenleri kucaklarÄ±z, bize oy verenleri ise en son kucaklarÄ±z." diye konuÅŸtu.

AK Parti Grubu adÄ±na AydÄ±n Milletvekili Abdurrahman Öz, AK Parti'nin tek vatan, tek millet ve tek bayrak ilkesi ile hareket ettiÄŸini ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde de bunun gözardÄ± edilmediÄŸini söyledi.

Teklifteki maddeler arasÄ±nda herhangi bir tutarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Öz, teklif ile CumhurbaÅŸkanÄ±na ceza öngörülmesinin sistemin samimiyetini ortaya koyduÄŸunu belirtti. Öz, "Anayasa paketimize güveniyoruz, 79 milyon insanÄ±mÄ±za emanet ediyoruz. YeniliÄŸe açÄ±k olarak 'Evet' oyu vereceklerine inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.