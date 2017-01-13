Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/01/2017 22:53

Bina faciasÄ±nda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

bina faciasÄ±

Ä°stanbul Zeytinburnunda bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 17 kiÅŸi yaralandÄ±

BeÅŸtelsiz Mahallesi Rauf DenktaÅŸ Caddesi'nde bulunan binanÄ±n saat 16.40 sÄ±ralarÄ±nda çökmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerden biri, 5 yaÅŸÄ±nda bir çocuk.

Enkaz altÄ±ndan cesedi çÄ±karÄ±lan diÄŸer kiÅŸi de 60 yaÅŸÄ±nda bir erkek.

Anadolu AjansÄ± (AA), yaralÄ±lar arasÄ±nda, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren çocuÄŸun ikiz kardeÅŸinin de olduÄŸunu belirtti.

YaralÄ±lar çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin açÄ±klama yaptÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, çevrede bulunan 21 binanÄ±n güvenlik nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°tfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. Ekipler, geniÅŸ bir alana yayÄ±lan enkazÄ±n altÄ±nda birinin bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸmalarda eÄŸitimli köpekler de kullanÄ±lÄ±yor.

Enkaz çevresine güvenlik ÅŸeridi çekilirken, bölgenin su, elektrik ve doÄŸalgaz akÄ±ÅŸÄ± kesildi.

'Bina, AralÄ±k 2015'te boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±'

CNN Türk yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n, binanÄ±n AralÄ±k 2015'te boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AydÄ±n, "56 daireli bir bina. Daha önce tahliye dilmiÅŸti. Bu bina 1993 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 1997'da da iskanÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ bir bina. BinanÄ±n durumuyla ilgili bizlere duyum gelmiÅŸti ve araÅŸtÄ±rma yaptÄ±k. YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l önce 24 AralÄ±k 2015 tarihinde biz binayÄ± tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±k. YÄ±kÄ±lÄ±p yeniden yapÄ±lmasÄ± gereken bir binaydÄ±" dedi.

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