FlaÅŸ 10. madde Genel Kurulda kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10. maddesi de kabul edildi

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n cezai sorumluluÄŸunu" düzenleyen 9. maddenin gizli oylamasÄ±na 485 milletvekili katÄ±ldÄ±. 343 milletvekili kabul oyu kullanÄ±rken, 137 milletvekili ret oyu verdi. 3 oy boÅŸ çÄ±karken, 2 oy da geçersiz sayÄ±ldÄ±.

Madde, CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüÅŸüp, üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verecek.

SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilirse, Meclisteki partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekerek kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak. Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona 1 aylÄ±k yeni ve kesin bir süre verilecek.

Rapor, BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 13 gün içinde daÄŸÄ±tÄ±lacak, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüÅŸülecek. TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararÄ± alabilecek. Yüce Divan yargÄ±lamasÄ± 3 ay içinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylÄ±k ek süre verilecek, yargÄ±lama bu sürede kesin olarak tamamlanacak.

HakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilen CumhurbaÅŸkanÄ±, seçim kararÄ± alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi de sona erecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevde bulunduÄŸu sürede iÅŸlediÄŸi iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.