Genel Kurulda Ã¼Ã§ madde daha oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye aralÄ±ksÄ±z devam eden Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 9, 10 ve 11'nci maddeleri de kabul edildi

9. Madde, CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüÅŸüp, üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verecek.SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilirse, Meclisteki partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekerek kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak. Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona 1 aylÄ±k yeni ve kesin bir süre verilecek.Rapor, BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 13 gün içinde daÄŸÄ±tÄ±lacak, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüÅŸülecek. TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararÄ± alabilecek. Yüce Divan yargÄ±lamasÄ± 3 ay içinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylÄ±k ek süre verilecek, yargÄ±lama bu sürede kesin olarak tamamlanacak.HakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilen CumhurbaÅŸkanÄ±, seçim kararÄ± alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi de sona erecek.CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevde bulunduÄŸu sürede iÅŸlediÄŸi iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

10. MADDEYE 343 'EVET' OYU

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin, "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±n vekalet ve bakanlarla ilgili 10. maddesine, 343 kabul, 135 ret oyu verildi, 3 oy boÅŸ çÄ±karken, 2 oy da geçersiz sayÄ±ldÄ±.

Teklifin 10. maddesiyle "cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±" geliyor. Madde, CumhurbaÅŸkanÄ±na, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atayabilmesi imkanÄ± tanÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n herhangi bir nedenle boÅŸalmasÄ± halinde 45 gün içinde cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi yapÄ±lacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet edecek ve cumhurbaÅŸkanÄ±na ait yetkileri kullanacak. Genel seçime 1 yÄ±l ve daha az kalmÄ±ÅŸsa, TBMM seçimi de cumhurbaÅŸkanÄ± seçimiyle yenilenecek.Genel seçime 1 yÄ±ldan fazla kalmÄ±ÅŸsa seçilen cumhurbaÅŸkanÄ±, TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaÅŸkanÄ± açÄ±sÄ±ndan bu süre dönemden sayÄ±lmayacak.

11. MADDEYE 341 'EVET' OYU

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin TBMM ve cumhurbaÅŸkanÄ± seçimlerinin yenilenmesini düzenleyen 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 11. maddesinin gizli oylamasÄ±na 483 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 1 oy çekimser sayÄ±ldÄ±, 5 oy boÅŸ, 2 oy geçersiz çÄ±ktÄ±.

Teklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 çoÄŸunluÄŸu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi birlikte yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi birlikte gerçekleÅŸtirilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci döneminde Meclis tarafÄ±ndan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda cumhurbaÅŸkanÄ± bir kez daha aday olabilecek.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n göreve baÅŸlamasÄ±na kadar devam edecek.Bu ÅŸekilde seçilen Meclis ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süreleri de 5 yÄ±l olacak.TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, 11. maddenin oylanmasÄ± ve sonucunun açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleÅŸimi kapattÄ±.