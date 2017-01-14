Emekli 77 bÃ¼yÃ¼kelÃ§iden baÅŸkanlÄ±k sistemi uyarÄ±sÄ±

77 emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i â€˜DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Emekli MensuplarÄ±â€™ imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan aÃ§Ä±klama ile baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini duyurdu

AralarÄ±nda Åžükrü ElekdaÄŸ, Korkmaz HaktanÄ±r ve Faruk LoÄŸoÄŸlu gibi müsteÅŸarlar ile Mustafa AkÅŸin ve Candemir Önhon gibi duayenlerin de olduÄŸu 77 emekli büyükelçi, teklifin yasalaÅŸmasÄ± halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve hukuk devleti olma niteliÄŸini yitireceÄŸini belirtti. Emekli büyükelçilerin ‘DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Emekli MensuplarÄ±’ imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle denildi:

‘CUMHURÄ°YET NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NÄ° YÄ°TÄ°RECEKTÄ°R’

“Çok zor bir coÄŸrafyada, her zaman sorunlarla uÄŸraÅŸmak zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçileri, diplomatlarÄ± olarak gerek duyduÄŸumuz gücü bize, Türkiye Cumhuriyeti’ne dünya devletleri nezdinde büyük bir saygÄ±nlÄ±k kazandÄ±ran demokratik, laik ve hukuk devleti nitelikleri verdi. Bunun bilincinde olarak, TBMM’nde görüÅŸülmekte olan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin siyasetin temel kurallarÄ± ve demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri ile baÄŸdaÅŸmayan bir yaklaÅŸÄ±mla, ulusun oyuna sunulacak olmasÄ±na raÄŸmen, OlaÄŸanüstü Hal nedeniyle, asgari ölçüde bile olsa tartÄ±ÅŸÄ±larak ulusun bilgilendirilmesine izin vermeyen bir ortamda, Anayasa’nÄ±n amir oylama hükümleri dahil yasalar göz ardÄ± edilerek görüÅŸülmekte ve oylanmakta olduÄŸunu büyük bir endiÅŸe ile izliyoruz. Teklifin yasalaÅŸmasÄ± halinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve hukuk devleti olma niteliÄŸini yitirecektir. Böyle bir geliÅŸmenin Türkiye Cumhuriyeti’ni, terör, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve savaÅŸ tehdidi altÄ±nda bulunduÄŸu bir dönemde, daha da ayrÄ±ÅŸtÄ±rarak, içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da çok ciddi badirelerin içine atacaÄŸÄ±nÄ± görüyor ve bundan derin endiÅŸe duyuyoruz.”