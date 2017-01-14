ÅžiÅŸli Etfal hastanesindeki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde bugÃ¼n Ã§Ä±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesi ile sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde çÄ±kan yangÄ±n söndürüldü.HazÄ±m Bumin KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± DoÄŸum KliniÄŸi YenidoÄŸan YoÄŸun BakÄ±m Ünitesinin giriÅŸ katÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Ä°tfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±narak söndürülen yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda hastanenin yoÄŸun bakÄ±m ünitesindeki 7 hasta ile diÄŸer servislerde tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Tahliye edilen hastalar, çevredeki hastanelerle ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin diÄŸer bölümlerine sevk edildi.YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda dumandan etkilenen az sayÄ±da kiÅŸiye ise saÄŸlÄ±k ekipleri müdahale etti.Ä°tfaiye ekipleri, binada duman tahliyesi ve soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± ile yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedenine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± sürüyor.