Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/01/2017 15:06

Melih GÃ¶kÃ§ek kalp krizi mi geÃ§irdi iÅŸte ilk aÃ§Ä±klama

melih gÃ¶kÃ§ek

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸine dair iddialara GÃ¶kÃ§ek cevap verdi

Cumhuriyet'in internet sayfasÄ±nda yer alan haberde Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek'in kalp krizi ÅŸüphesiyle Ankara Güven Hastanesi'ne gittiÄŸi iddia edildi.Melih Gökçek Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iddiayÄ± yalanladÄ±. Gökçek, "Cumhuriyet gazetesi benim kalp krizi geçirdiÄŸimi yazmÄ±ÅŸ. Onlar arzu ettiklerini yazmÄ±ÅŸ... OnlarÄ± üzecek bir haber vereceÄŸim... Elhamdülillah hiçbir sorunum yok(ÅŸeker hariç). KardeÅŸimin eÅŸiaÄŸÄ±r grip nedeniyle Güven'de ÅŸu an yatÄ±yor. Ziyarete gitmiÅŸtim" dedi.

 
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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina katliamcÄ±sÄ± suÃ§ kolonisi kurmuÅŸ

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili devam eden soruÅŸturmada yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Polisin her yerde Ã¶zenle aradÄ±ÄŸÄ± Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n suÃ§ kolonisi kurduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.


Melih GÃ¶kÃ§ek kalp krizi geÃ§irdi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± twitter hesabÄ±ndan yalanladÄ±.

ÅžiÅŸli Etfal hastanesi

ÅžiÅŸli Etfal hastanesindeki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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