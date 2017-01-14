Melih GÃ¶kÃ§ek kalp krizi mi geÃ§irdi iÅŸte ilk aÃ§Ä±klama

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸine dair iddialara GÃ¶kÃ§ek cevap verdi

Cumhuriyet'in internet sayfasÄ±nda yer alan haberde Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek'in kalp krizi ÅŸüphesiyle Ankara Güven Hastanesi'ne gittiÄŸi iddia edildi.Melih Gökçek Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iddiayÄ± yalanladÄ±. Gökçek, "Cumhuriyet gazetesi benim kalp krizi geçirdiÄŸimi yazmÄ±ÅŸ. Onlar arzu ettiklerini yazmÄ±ÅŸ... OnlarÄ± üzecek bir haber vereceÄŸim... Elhamdülillah hiçbir sorunum yok(ÅŸeker hariç). KardeÅŸimin eÅŸiaÄŸÄ±r grip nedeniyle Güven'de ÅŸu an yatÄ±yor. Ziyarete gitmiÅŸtim" dedi.