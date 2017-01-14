Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/01/2017 15:54

Melih GÃ¶kÃ§ek kalp krizi geÃ§irdi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±


Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± twitter hesabÄ±ndan yalanladÄ±.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek'in kalp krizi geçirdiÄŸi ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± gündeme bomba gibi düÅŸtü.Çok geçmeden konuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yapan Gökçek, hastaneye kardeÅŸinin eÅŸini ziyarete gittiÄŸini ve kendi saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirttiÅžeker dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekleyen Gökçek, haberi yapan Cumhuriyet gazetesini de eleÅŸtirerek "Onlar arzu ettiklerini yazmÄ±ÅŸlar" dedi.

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina katliamcÄ±sÄ± suÃ§ kolonisi kurmuÅŸ

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili devam eden soruÅŸturmada yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Polisin her yerde Ã¶zenle aradÄ±ÄŸÄ± Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n suÃ§ kolonisi kurduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

melih gÃ¶kÃ§ek

Melih GÃ¶kÃ§ek kalp krizi mi geÃ§irdi iÅŸte ilk aÃ§Ä±klama

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸine dair iddialara GÃ¶kÃ§ek cevap verdi

ÅžiÅŸli Etfal hastanesi

ÅžiÅŸli Etfal hastanesindeki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde bugÃ¼n Ã§Ä±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesi ile sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼