Melih GÃ¶kÃ§ek kalp krizi geÃ§irdi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± twitter hesabÄ±ndan yalanladÄ±.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek'in kalp krizi geçirdiÄŸi ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± gündeme bomba gibi düÅŸtü.Çok geçmeden konuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yapan Gökçek, hastaneye kardeÅŸinin eÅŸini ziyarete gittiÄŸini ve kendi saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirttiÅžeker dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekleyen Gökçek, haberi yapan Cumhuriyet gazetesini de eleÅŸtirerek "Onlar arzu ettiklerini yazmÄ±ÅŸlar" dedi.