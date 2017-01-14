39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina katliamcÄ±sÄ± suÃ§ kolonisi kurmuÅŸ

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili devam eden soruÅŸturmada yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Polisin her yerde Ã¶zenle aradÄ±ÄŸÄ± Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n suÃ§ kolonisi kurduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'deki Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸiyi katleden Özbek asÄ±llÄ± DEAÅž'lÄ± terörist Abdulkadir Masharipov, tam 14 gündür firarda. Her ihbarÄ± deÄŸerlendiren polis, farklÄ± ilçelerde teröristle baÄŸlantÄ±lÄ± 8 ayrÄ± hücreyi ortaya çÄ±kardÄ±.35 kiÅŸiyi gözaltÄ±na alan polis, terörist Masharipov'un bir suç kolonisi kurduÄŸunu tespit etti. Polisin, kamera kayÄ±tlarÄ± ve görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerinden yola çÄ±karak yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, teröristin kaçÄ±ÅŸ güzergâhlarÄ± saptandÄ±.

8 AYRI ADRESE BASKIN DÜZENLENDÄ°

DEAÅž mensubu Abu Muhammed Horasani kod ismini kullanan Masharipov'un olay yerine geliÅŸ ve kaçÄ±ÅŸ güzergâhÄ±ndan yola çÄ±kÄ±larak temas kurduÄŸu kiÅŸiler tespit edildi. Teröristin Reina'ya gitmek için taksiye bindiÄŸi ve yeniden döndüÄŸü anlaÅŸÄ±lan Zeytinburnu'nda 58. Bulvar Caddesi'ndeki birçok sokak ablukaya alÄ±ndÄ±.Bölgedeki 8 ayrÄ± adrese baskÄ±n düzenlendi. ZanlÄ±nÄ±n baskÄ±ndan kÄ±sa süre önce bölgeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Teröristin saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Zeytinburnu'nda Uygur Türklerinin kaldÄ±ÄŸÄ± restorandan taksi ücreti istediÄŸi ve geceyi burada geçirdiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Polis, bu tespit üzerine 8 çalÄ±ÅŸanÄ± gözaltÄ±na aldÄ±.

BAÅžAKÅžEHÄ°R'DE DE KALMIÅž

Teröristin saldÄ±rÄ±dan önce 3 gün BaÅŸakÅŸehir Bahçekent'te bir hücre evinde kaldÄ±ÄŸÄ± da polis tarafÄ±ndan belirlendi. Teröristin, saldÄ±rÄ±dan önce Bahçekent'te bir markette alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ve parasÄ±nÄ±n üstünü istediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bunun üzerine bölgede operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ± ve hücre evleri basÄ±ldÄ±. Polis Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°zmir ve Konya'da da baskÄ±nlar gerçekleÅŸtirdi.Operasyonlarda, teröriste yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen Ä°lyas M.'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da DEAÅž üyesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rganla baÄŸlantÄ±lÄ± bazÄ± ailelerin de Ä°zmir'de bulunduÄŸu belirlendi.

KARISI GÖZALTINA ALINDI

Konya'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öne sürülen ancak yakalanmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan teröristin eÅŸi 7 Ocak'ta Pendik'teki hücre evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Hücre evinde çok sayÄ±da kiÅŸi de yakalandÄ±.

GELÄ°R KAYNAÄžI: SOYGUN

Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, DEAÅž'Ä±n Özbek yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n gelir kaynaÄŸÄ±nÄ±n soygun, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, sahtecilik gibi suçlardan olduÄŸu tespit edildi. Suriye ve Irak'taki petrol gelirlerini kaybeden DEAÅž'Ä±n hücre yapÄ±lanmalarÄ±na para transferleri yapamadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan DEAÅž'lÄ±larÄ±n silahlÄ± gasp ve soygundan otomobil hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, sahte pasaporttan göçmen kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kadar her tür suça karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirlendi. Ä°stanbul Fatih'teki bir döviz bürosuna para taÅŸÄ±yan 2 kuryenin, 24 AralÄ±k 2016'da Laleli'de gasp edilmesinin ardÄ±ndan da Özbek hücresi çÄ±ktÄ±.Kuryeleri bacaklarÄ±ndan vuran ÅŸüphelilerin, alÄ±p kaçtÄ±klarÄ± çantalarda 1 milyon TL, 100 bin dolar ve 30 bin Euro bulunduÄŸu tespit edildi. Görüntülerden yola çÄ±kan polis, Özbekistan uyruklu Yahya Ü., AyÅŸa Y. ve Hüsnan S.'nin ya nÄ± sÄ±ra kuryeleri vurduÄŸu belirlenen Abdurrahman N.'yi yakalayÄ±p gözaltÄ±na aldÄ±.

Ä°RAN'DA TUTUKLU KALMIÅž

Abdulkadir Masharipov adlÄ± teröristin ilk önce Özbek Ä°slami hareketinin içerisinde yer aldÄ±ÄŸÄ±, önüne gelene "Siz kâfirsiniz" demesi üzerine hareket tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Masharipov'un 2015'te Ä°ran'da gözaltÄ±na alÄ±narak 15 gün hapis yattÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Türkiye'ye yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Teröriste katliam emrininse ÅŸifreli bir programla sesli ve görüntülü olarak verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. DEAÅž'Ä±n Suriye'deki üst düzey bir yetkilisinin "Ses getirecek bir eylem yap" diye talimat verdiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ÅžTE BASILAN HÜCRELER

Ard arda sürdürülen operasyonlarda gözaltÄ± sayÄ±sÄ± 35'i buldu. Polisin, Masharipov'un ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ±n tarihleri ve merkezleri ÅŸöyle:

1 Ocak: Zeytinburnu hücresi

2 Ocak: Silivri hücresi

3 Ocak: BaÅŸakÅŸehir Bahçekent ve K.Çekmece Sefaköy hücresi

4/5 Ocak: Konya ve Ä°zmir hücresi

7 Ocak: Pendik hücresi