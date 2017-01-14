Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 12. ve 13. maddesi oy Ã§oÄŸunluyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 12. ve 13. maddesi kabul edildi

Genel Kurulda, teklifin 12. maddesinin gizli oylamasÄ±na 482 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 344 kabul, 133 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 2 oy boÅŸ, 3 oy geçersiz çÄ±ktÄ±. Teklifin 12. maddesine göre, cumhurbaÅŸkanÄ±; tabii afet, tehlikeli salgÄ±n hastalÄ±klar veya aÄŸÄ±r ekonomik bunalÄ±m hallerinin yanÄ± sÄ±ra savaÅŸ, savaÅŸÄ± gerektirecek bir durumun baÅŸ göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karÅŸÄ± kuvvetli ve eylemli bir kalkÄ±ÅŸmanÄ±n, ülkenin ve milletin bölünmezliÄŸini içten veya dÄ±ÅŸtan tehlikeye düÅŸüren ÅŸiddet hareketlerinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldÄ±rmaya yönelik yaygÄ±n ÅŸiddet hareketlerinin ortaya çÄ±kmasÄ±; ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle kamu düzeninin ciddi ÅŸekilde bozulmasÄ± hallerinde yurdun tamamÄ±nda veya bir bölgesinde olaÄŸanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.

OHAL süresi, 6 ayÄ± geçmeyecek.

OlaÄŸanüstü hal ilanÄ± kararÄ± verildiÄŸi gün Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve aynÄ± gün TBMM'nin onayÄ±na sunulacak. TBMM tatildeyse derhal toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lacak; Meclis, gerekli gördüÄŸü takdirde olaÄŸanüstü halin süresini kÄ±saltabilecek, uzatabilecek veya olaÄŸanüstü hali kaldÄ±rabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle TBMM her defasÄ±nda 4 ayÄ± geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. SavaÅŸ hallerinde bu 4 aylÄ±k süre aranmayacak.

SINIRLAMALARA TABÄ° OLMAYACAK

OlaÄŸanüstü hallerde vatandaÅŸlar için getirilecek para, mal ve çalÄ±ÅŸma yükümlülükleri ile AnayasanÄ±n 15. maddesindeki ilkeler doÄŸrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin nasÄ±l sÄ±nÄ±rlanacaÄŸÄ± veya geçici olarak durdurulacaÄŸÄ±, hangi hükümlerin uygulanacaÄŸÄ± ve iÅŸlemlerin nasÄ±l yürütüleceÄŸi kanunla düzenlenecek.

OlaÄŸanüstü hallerde çÄ±karÄ±labilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, olaÄŸan dönem kararnamelerinin tabi olduÄŸu sÄ±nÄ±rlamalara baÄŸlÄ± olmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, olaÄŸanüstü hallerde, bu halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konularda temel haklar, kiÅŸi haklarÄ± ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik sÄ±nÄ±rlamalara da tabi olmaksÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karabilecek.

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak, aynÄ± gün Meclis onayÄ±na sunulacak.

SavaÅŸ ve mücbir sebeplerle TBMM'nin toplanamamasÄ± hariç olmak üzere; olaÄŸanüstü hal sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüÅŸülüp karara baÄŸlanacak. Aksi halde olaÄŸanüstü hallerde çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi kendiliÄŸinden yürürlükten kalkacak.

13. MADDE DE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin askeri mahkemeleri kapatÄ±lmasÄ±nÄ± öngören 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. 482 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 1 çekimser, 3 boÅŸ, 2 de geçersiz oy kullanÄ±ldÄ±.