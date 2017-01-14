Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/01/2017 22:10

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 12. ve 13. maddesi oy Ã§oÄŸunluyla kabul edildi

meclis

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 12. ve 13. maddesi kabul edildi

Genel Kurulda, teklifin 12. maddesinin gizli oylamasÄ±na 482 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 344 kabul, 133 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 2 oy boÅŸ, 3 oy geçersiz çÄ±ktÄ±. Teklifin 12. maddesine göre, cumhurbaÅŸkanÄ±; tabii afet, tehlikeli salgÄ±n hastalÄ±klar veya aÄŸÄ±r ekonomik bunalÄ±m hallerinin yanÄ± sÄ±ra savaÅŸ, savaÅŸÄ± gerektirecek bir durumun baÅŸ göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karÅŸÄ± kuvvetli ve eylemli bir kalkÄ±ÅŸmanÄ±n, ülkenin ve milletin bölünmezliÄŸini içten veya dÄ±ÅŸtan tehlikeye düÅŸüren ÅŸiddet hareketlerinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldÄ±rmaya yönelik yaygÄ±n ÅŸiddet hareketlerinin ortaya çÄ±kmasÄ±; ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle kamu düzeninin ciddi ÅŸekilde bozulmasÄ± hallerinde yurdun tamamÄ±nda veya bir bölgesinde olaÄŸanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek. 

OHAL süresi, 6 ayÄ± geçmeyecek. 

OlaÄŸanüstü hal ilanÄ± kararÄ± verildiÄŸi gün Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve aynÄ± gün TBMM'nin onayÄ±na sunulacak. TBMM tatildeyse derhal toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lacak; Meclis, gerekli gördüÄŸü takdirde olaÄŸanüstü halin süresini kÄ±saltabilecek, uzatabilecek veya olaÄŸanüstü hali kaldÄ±rabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle TBMM her defasÄ±nda 4 ayÄ± geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. SavaÅŸ hallerinde bu 4 aylÄ±k süre aranmayacak. 

SINIRLAMALARA TABÄ° OLMAYACAK 

OlaÄŸanüstü hallerde vatandaÅŸlar için getirilecek para, mal ve çalÄ±ÅŸma yükümlülükleri ile AnayasanÄ±n 15. maddesindeki ilkeler doÄŸrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin nasÄ±l sÄ±nÄ±rlanacaÄŸÄ± veya geçici olarak durdurulacaÄŸÄ±, hangi hükümlerin uygulanacaÄŸÄ± ve iÅŸlemlerin nasÄ±l yürütüleceÄŸi kanunla düzenlenecek. 

OlaÄŸanüstü hallerde çÄ±karÄ±labilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, olaÄŸan dönem kararnamelerinin tabi olduÄŸu sÄ±nÄ±rlamalara baÄŸlÄ± olmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, olaÄŸanüstü hallerde, bu halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konularda temel haklar, kiÅŸi haklarÄ± ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik sÄ±nÄ±rlamalara da tabi olmaksÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karabilecek. 

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak, aynÄ± gün Meclis onayÄ±na sunulacak. 

SavaÅŸ ve mücbir sebeplerle TBMM'nin toplanamamasÄ± hariç olmak üzere; olaÄŸanüstü hal sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüÅŸülüp karara baÄŸlanacak. Aksi halde olaÄŸanüstü hallerde çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi kendiliÄŸinden yürürlükten kalkacak. 

13. MADDE DE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin askeri mahkemeleri kapatÄ±lmasÄ±nÄ± öngören 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. 482 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 1 çekimser, 3 boÅŸ, 2 de geçersiz oy kullanÄ±ldÄ±.

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