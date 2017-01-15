FETÃ–'cÃ¼ firari TarÄ±k Toros Muhalefette etkin bir siyasiye suikast yapÄ±labilir

FETÃ–'nÃ¼n medya aÄŸÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerinden olan BugÃ¼n TV Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni TarÄ±k Toros, kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeden planlarÄ±nÄ± twitter Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün medya ayaÄŸÄ±nÄ±n yöneticilerinden olan ve 15 Temmuz ihanetinden bir hafta önce yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçan eski Bugün Tv Genel YayÄ±n Yönetmeni TarÄ±k Toros, kaçtÄ±ÄŸÄ± ülkeden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla örgütün yeni planlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Twitter adresinden provokatif açÄ±klamalar yapan Toros, yeni anayasa görüÅŸmelerinde yaÅŸanan gerginlikleri de fÄ±rsat bilerek 'suikast' tehdidinde bulundu.

ANKARA'DAN Ä°YÄ° HABER ALAN KAYNAK!

GeçtiÄŸimiz günlerde, suikast yapÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na zÄ±rhlÄ± araç tahsis edilmesini tehditlerine dayanak olarak gösteren Toros, "Anayasa görüÅŸmelerine doÄŸru, muhalefet liderlerine suikast ihbarÄ± mühimdi. CHP ve MHP liderlerine zÄ±rhlÄ± araç tahsisi de. Ankara'dan iyi haber alan bir kaynaÄŸÄ±m, Meclis'te görüÅŸmelerin kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu günlerde, bir siyasi suikast olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± üzerinde durdu" dedi.

"MUHALEFETTE ETKÄ°N BÄ°R SÄ°YASÄ°YE..."

Toros, muhalefette etkin bir siyasiye düzenlenecek suikastle "bir taÅŸla iki kuÅŸ vurulabileceÄŸini" söylerken, böyle bir suikast nedeniyle üyesi olduÄŸu FETÖ'nün suçlanmamasÄ± için ön almaya da çalÄ±ÅŸarak "Amaç Meclis'teki Anayasa görüÅŸmelerinde muhalefeti köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p diz çöktürmek. Ve eylemi, malum günah keçisi, iddia olunan FETÖ'ye yüklemek" dedi.Toros, en iyi yaptÄ±ÄŸÄ± 'yalan ve dezerformasyon' taktiÄŸini kullanarak, FETÖ'cü olduÄŸu kesinleÅŸen Karlov suikastinin failini de akladÄ± ve "Rusya elçisinin öldürülmesi siyasi bir suikasttÄ±. Tetikçi ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi öne sürülen baÄŸlantÄ±larÄ± temelsiz çÄ±ktÄ± ve unutuldu" dedi.