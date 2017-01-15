Sinan OÄŸan HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± tweetini hemen sildi

Eski MHP'li vekil Sinan OÄŸan, Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini twitter hesabÄ±ndan duyurdu. MHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼len'in HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n ameliyattan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmesi Ã¼zerine OÄŸan, twettini hemen sildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'da bulunan eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n, baÅŸÄ±na silahla ateÅŸ ederek intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu haberleri akÅŸam saatlerinde son dakika geliÅŸmesi olarak duyuruldu. Haberi Meclis'teki anayasa görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda alan Seffet SancaklÄ± BaÅŸbakanlÄ±k uçaÄŸÄ± ile acilen Ä°stanbul'a geldi. Öte yandan eski MHP milletvekili Sinan OÄŸan twÅŸtter hesabÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söylenen Hülya SancaklÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.

ESKÄ° MHP'LÄ° OÄžAN: HAKKIN RAHMETÄ°NE KAVUÅžMUÅžTUR

Eski MHP Milletvekili Sinan OÄŸan, twitter hesabÄ±ndan Hülya SancaklÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. OÄŸan, Kocaeli Milletvekiliimiz Saffet SancaklÄ± kardeÅŸimin deÄŸerli eÅŸi Hülya SancaklÄ± hakkÄ±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

MHP Ä°L BAÅžKANI: AMELÄ°YATTAN ÇIKTI, DUALARINIZI ESÄ°RGEMEYÄ°N

Öte yandan MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Bülen KarataÅŸ da twitter hesabÄ±ndan Hülya SancaklÄ±'nÄ±n ameliyattan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Dua dileklerini ifade etti.

OÄžAN TWEET'Ä°NÄ° SÄ°LDÄ°

Ä°l baÅŸkanÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sinan OÄŸan daha önce yazdÄ±ÄŸÄ± tweet'ini silerek Hülya SancaklÄ±'nÄ±n ameliyattan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±. "Acil ÅŸifalar diliyorum." dedi.