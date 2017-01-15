KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼vencesinin devamÄ±nÄ± istiyor

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± Ä°sviÃ§re'de AB'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zakerelerle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s sorununa çözüm bulmak için Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde yapÄ±lan müzakerelerin ardÄ±ndan KKTC'ye dönerek, Ercan HavaalanÄ±'nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu. Cenevre'deki konferansÄ±n ÅŸekli ve katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± konusunda garantör ülkelerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla tam anlamÄ±yla 5'li bir konferans olduÄŸuna iÅŸaret eden AkÄ±ncÄ±, "Cenevre'de iki taraf da eÅŸit ÅŸekilde yer aldÄ±. Güvenlik Konseyi üyeleri yer almadÄ±, 'KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti'nin' temsiliyeti diye birÅŸey olmadÄ±. BM gözetiminde bugüne dek yürütülen iki tarafÄ±n pozisyonu neyse o ÅŸekilde baÅŸladÄ± ve sürdü. AB'ye gözlemci statü verilmesi de iki tarafÄ±n onayÄ±yla oldu, tek taraflÄ± olmadÄ±. Bundan sonra da AB'nin statüsü bu ÅŸekilde devam edecek" ifadelerini kullandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, müzakerelerdeki güvenlik ve garantiler baÅŸlÄ±klarÄ±nda süreci sonuca götürecek bir formatla çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, taraflarÄ±n pozisyonlarÄ±nÄ± ortaya çÄ±karacak bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan nihai kararÄ± siyasi seviyede yeniden toplanacak konferansÄ±n vermesiyle bir sonuca gidilebileceÄŸini vurguladÄ±.

YUNANÄ°STAN'IN 10 GÜN ERTELEME TALEBÄ° TÜM TARAFLARDA RAHATSIZLIK YARATTI

Cenevre'de yapÄ±lacak dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± seviyesindeki bir sonraki konferansÄ±n tarihinin belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak çok uzak bir tarih olamayacaÄŸÄ±nÄ±, muhtemelen ocak sonu olabileceÄŸine deÄŸinen AkÄ±ncÄ±, kimsenin bu iÅŸi uzatmak gibi tavrÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Yunanistan'Ä±n 10 gün erteleme talebinin tüm taraflarda rahatsÄ±zlÄ±k yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. AkÄ±ncÄ±, Cenevre'deki konferansÄ±n bitmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizmek istediÄŸini belirterek, çalÄ±ÅŸma gruplarÄ± düzeyince baÅŸlayacak çalÄ±ÅŸmanÄ±n daha sonra üst düzeyde süreceÄŸini dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ve baÅŸbakanlar düzeyine çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± ve sürecin ya bir çözümle ya da baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"ÇÖZÜM KONUSUNDA Ä°HTÄ°YATLI Ä°YÄ°MSERÄ°M"

KÄ±brÄ±s konusunda devam eden müzakerelerin baÅŸarÄ±yla biteceÄŸine dair yüzde yüz garanti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ihtiyatlÄ± iyimser olduÄŸunu söyleyen CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Müzakerelerin baÅŸarÄ±yla sonuçlanmasÄ± için haklarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar koruyarak yolumuza devam edeceÄŸiz" dedi. AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s müzakerelerindeki altÄ± baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n tümünün masada olduÄŸunu ifade ederek, dönüÅŸümlü baÅŸkanlÄ±k ve kararlara etkin katÄ±lÄ±mÄ±n KÄ±brÄ±s Türk tarafÄ±nÄ±n olmazsa olmazlarÄ± olduÄŸunu, bunlar yer almazsa bir çözümün olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

KIBRIS TÜRK HALKI TÜRKÄ°YE'NÄ°N GÜVENCESÄ°NÄ°N DEVAMINI Ä°STÄ°YOR

AkÄ±ncÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "KÄ±brÄ±s Türk halkÄ±nÄ±n çok açÄ±k ve net ÅŸekilde Türkiye'nin güvencesinin devamÄ±nÄ± istiyor. ArtÄ±k garantör ülkeleri de sürece iterek hep birlikte bu süreci bitirme ve sonuç alma heyecanÄ±nÄ± yaÅŸarken sabÄ±rlÄ± olmak ve referanduma giden bu süreci desteklemek, desteklenemiyorsa en azÄ±ndan referandum gününü beklemek gerek. Çünkü henüz ortada her ÅŸeyiyle bitmiÅŸ ve benim bile evet tamamdÄ±r 'hadi sandÄ±klara gidip evet diyelim' diyeceÄŸim bir metin henüz ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ deÄŸil. O noktaya gelene dek sabÄ±rlÄ± temkinli ihtiyatlÄ± olmak ve KÄ±brÄ±s Türk halkÄ±na destek olmak gerekir." CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, IMF ve Dünya BankasÄ±'nÄ±n liderlerin onayÄ±yla çözümün maliyeti ve tazminatlar konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü vurgulayarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Cenevre sürecine yerinde destek veren siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine ve kendilerini yakÄ±ndan izleyen KÄ±brÄ±s Türk halkÄ±na teÅŸekkür etti. KÄ±brÄ±s'ta müzakereler, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n göreve gelmesinin ardÄ±ndan BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Özel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±brÄ±s müzakereleri, Ekonomi, Avrupa BirliÄŸi, Mülkiyet, Yönetim-Güç PaylaÅŸÄ±mÄ±, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor.