Bitlis'te ÅŸehit olan jandarma uzman Ã§avuÅŸun tabutuna eÅŸi camiye kadar sarÄ±ldÄ±

Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ÅŸehit olan jandarma uzman Ã§avuÅŸ Samet Kaya'nÄ±n cenazesinde ÅŸehidin eÅŸi ve kÄ±z kardeÅŸi cenaze aracÄ±na Ã§Ä±karak tabuta sarÄ±ldÄ±lar.

Bitlis Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca 12 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamÄ±nda girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Samet Kaya, memleketi Adana'nÄ±n YumurtalÄ±k ilçesinde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

CAMÄ°YE KADAR TABUTA SARILDILAR

Åžehidin naaÅŸÄ±, karayoluyla YumurtalÄ±k ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ÅŸehidin eÅŸi Leyla ve kÄ±z kardeÅŸi Burcu Kaya, cenaze aracÄ±na çÄ±karak üzerinde ÅŸehidin mavi beresi bulunan tabuta sarÄ±ldÄ±. Cenaze aracÄ± camiye gidene kadar tabutun yanÄ±ndan ayrÄ±lmayan Burcu ve Leyla Kaya, gözyaÅŸÄ± döktü.

"YAVAÅž GÄ°DÄ°N DOYAMADIM"

Leyla Kaya bu sÄ±rada "YavaÅŸ gidin doyamadÄ±m. Yeter artÄ±k kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?" diyerek aÄŸladÄ±. BabasÄ± Bedir Kaya da tabuta sarÄ±larak "Samet'im gitme" diye aÄŸÄ±t yaktÄ±.

KILIÇDAROÄžLU'NUN ÇELENGÄ°NE TEPKÄ°

Cenazenin mahalledeki camiye getirildiÄŸi sÄ±rada Kaya'nÄ±n yakÄ±nÄ± olduÄŸu ileri sürülen kiÅŸi, bir çelengin üzerindeki, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun adÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yazÄ±yÄ± yÄ±rtÄ±p, "PKK'lÄ±lara dost deyip ÅŸehitlere çelenk göndermesinler. CHP zihniyeti, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu." diyerek yere attÄ±.Adana Ä°l Müftüsü Hasan ÇÄ±nar tarafÄ±ndan kÄ±ldÄ±rÄ±lan namazÄ±n ardÄ±ndan Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabut cenaze aracÄ±na konuldu. Araç hareket etmeden önce ÅŸehidin eÅŸi Leyla Kaya uzun süre tabuta sarÄ±ldÄ± ve öptü. Leyla ve Burcu Kaya, camiden mezarlÄ±ÄŸa gidene kadar da araçta tabuta sarÄ±larak yolculuk yaptÄ±. Åžehidin mavi beresi tören boyunca tabutun üstünde yer aldÄ±.

BÄ°TLÄ°S'TE ÅžEHÄ°T OLDU

Törene, Adana Valisi Mahmut DemirtaÅŸ, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge KomutanÄ± Tümgeneral HacÄ± Ä°lbaÅŸ, Ä°ncirlik 10. Tanker Üs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ä°smail GünaydÄ±n ile askeri ve mülki erkan katÄ±ldÄ±. Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda jandarma uzman çavuÅŸlar Veysel Åžirin ile Samet Kaya ÅŸehit olmuÅŸtu.