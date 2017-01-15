KKTC'de FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 albay Ankara'ya sevk edildi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde FETÃ–'de operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 albayÄ±n Ankara'ya sevki helikopterlerle yapÄ±ldÄ±.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyonda dokuz albay gözaltÄ±na alÄ±narak Türkiye'ye gönderildi. Askeri yetkililerden alÄ±nan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya baÄŸlÄ± KÄ±brÄ±s Türk BarÄ±ÅŸ Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÖ yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyonda dokuz albay gözaltÄ±na alÄ±narak iki askeri helikopterle Ankara'ya sevk edildi. GözaltÄ±na alÄ±nan askerlerin komuta ve çalÄ±ÅŸma odalarÄ± ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniÅŸ çaplÄ± arama yapÄ±ldÄ±.