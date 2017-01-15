Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/01/2017 18:21

KKTC'de FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 albay Ankara'ya sevk edildi


Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde FETÃ–'de operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 albayÄ±n Ankara'ya sevki helikopterlerle yapÄ±ldÄ±.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyonda dokuz albay gözaltÄ±na alÄ±narak Türkiye'ye gönderildi. Askeri yetkililerden alÄ±nan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya baÄŸlÄ± KÄ±brÄ±s Türk BarÄ±ÅŸ Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÖ yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyonda dokuz albay gözaltÄ±na alÄ±narak iki askeri helikopterle Ankara'ya sevk edildi. GözaltÄ±na alÄ±nan askerlerin komuta ve çalÄ±ÅŸma odalarÄ± ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniÅŸ çaplÄ± arama yapÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸinin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili hastaneden son aÃ§Ä±klama

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n intihar etmesi Ã¼zerine hastanede ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan da yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi edildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Hastaneden yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n durumunun stabil olduÄŸu sÃ¶ylendi.


Bitlis'te ÅŸehit olan jandarma uzman Ã§avuÅŸun tabutuna eÅŸi camiye kadar sarÄ±ldÄ±

Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ÅŸehit olan jandarma uzman Ã§avuÅŸ Samet Kaya'nÄ±n cenazesinde ÅŸehidin eÅŸi ve kÄ±z kardeÅŸi cenaze aracÄ±na Ã§Ä±karak tabuta sarÄ±ldÄ±lar.


KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼vencesinin devamÄ±nÄ± istiyor

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± Ä°sviÃ§re'de AB'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zakerelerle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.