MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸinin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili hastaneden son aÃ§Ä±klama

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n intihar etmesi Ã¼zerine hastanede ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan da yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi edildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Hastaneden yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n durumunun stabil olduÄŸu sÃ¶ylendi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n intihara teÅŸebbüs eden eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili hastaneden açÄ±klama geldi. YapÄ±lan açÄ±klamada, Hülya SancaklÄ±'nÄ±n durumunun stabil olduÄŸu ve tedavisinin yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde devam ettiÄŸi belirtildi.

"AMELÄ°YATTAN SONRA YOÄžUN BAKIMA ALINDI"

Beylikdüzü Medicana Hastanesi NöroÅŸirurji KliniÄŸi BaÅŸkanÄ±, Beyin Sinir Cerrahi UzmanÄ± Prof. Dr. Hidayet Akdemir açÄ±klama yaptÄ±. Akdemir yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi;"HastamÄ±z dün akÅŸam 20.30 civarÄ±nda ateÅŸli silah ile yaralanÄ±yor, yaklaÅŸÄ±k 10 dakika sonra evlerinden hastanemizin acil ünitesine getiriliyor. YapÄ±lan deÄŸerlendirmelerde hemen acil müdahale ameliyat kararÄ± alÄ±nÄ±yor. Dün akÅŸam acil cerrahiye alÄ±narak, ateÅŸli silah yaralanmasÄ± ameliyatÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

"GELDÄ°ÄžÄ°NE NAZARAN DURUMU DAHA NORMAL"

Åžu an genel durumu stabil durumda. GeldiÄŸine nazaran durumu daha normal. YoÄŸun bakÄ±mdaki tedavisi devam etmektedir. Burada en önemli olay böyle acil yaralamalarda travmatik olaylarda ilk müdahale anÄ± ve zamanlamasÄ± çok önemli. Bu zamanlamayÄ± bu hastamÄ±z kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak halen ciddiyetini korumakta hayati tehlikesi var. Hastanemize 20.40 da ulaÅŸtÄ±. Tüm genel deÄŸerlendirmeleri yapÄ±lÄ±yor. Bu arada hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tetkikler yapÄ±ldÄ± ve önlemler için hayati tehlikeyi atlatmak için ilgili müdahale kararÄ± alÄ±narak bu acil müdahale yapÄ±lÄ±yor ve ÅŸu an genel fizyolojik parametre stabil görünmekte.

"ERKEN MÜDAHALE EDÄ°LMESÄ° ÇOK ÖNEMLÄ°YDÄ°"

Bu akut dönem yaklaÅŸÄ±k 72 ila 96 saat arasÄ±nda travmanÄ±n ÅŸiddetine göre deÄŸiÅŸmektedir. Bugün yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tetkiklerde beyinsel, karaciÄŸer, akciÄŸer böbrek gibi diÄŸer organlarÄ±n hemodinamisi stabil gözüküyor. Fizyolojik parametreleri konusunda hastaya olaydan sonra müdahale edildikten sonra geriye gitme yok. Dün akÅŸam 8 üniteye yakÄ±n kan replasmanÄ± yapÄ±ldÄ±. Åžu an herhangi bir kan ihtiyacÄ±na gerek yok. Hastanede erken müdahale edilmesi çok önemliydi" dedi.