TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da evlerin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rk kargo ÅŸirketi ACT, KÄ±rgÄ±zistan semalarÄ±nda yoÄŸun sis nedeniyle yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Hong Kong'dan havalanan bir Türk kargo ÅŸirketine ait uçak, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yerel saatine göre 7.30 sularÄ±nda iniÅŸe geçtiÄŸi sÄ±rada, Manas HavalimanÄ± yakÄ±nÄ±nda bir yerleÅŸim birimine düÅŸtü.Kazada 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, ölenlerden ikisinin pilot, ikisinin de yükleme uzmanÄ± olduÄŸu belirtildi.Ölenlerin çoÄŸunun yerleÅŸim biriminde yaÅŸayanlar olduÄŸu ve bunlardan 6'sÄ±nÄ±n da çocuk olduÄŸu gelen bilgiler arasÄ±nda. Kazada ölenlerin 33'ünün köyde yaÅŸayanlar olduÄŸu belirtildi. Yaralanan 6 kiÅŸiden 4'ünün durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

HAVALÄ°MANI TRAFÄ°ÄžE KAPATILDI

Kaza sonrasÄ± BiÅŸkek’teki UluslararasÄ± Manas HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bir yerleÅŸim birimine düÅŸmesinin ardÄ±ndan havalimanÄ±nÄ±n geçici süreyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Manas HavalimanÄ± yönetiminden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, havalimanÄ±nÄ±n kaza nedeniyle yerel saatle 16.00’ya kadar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.Hong Kong - BiÅŸkek seferini yapan Boeing 747 tipi kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n ACT HavayollarÄ±na ait olduÄŸu; yakÄ±t ikmali yapmak için KÄ±rgÄ±zistan'a inmek üzereyken kötü hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle düÅŸtüÄŸü belirtildi. Uçak düÅŸmeseydi, KÄ±rgÄ±zistan'da yakÄ±t ikmali yaptÄ±ktan sonra Ä°stanbul'a gelecekti. KÄ±rgÄ±zistan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Ä°ÅžTE DÜÅžEN KARGO UÇAÄžI

DüÅŸen uçak, 2003 yÄ±lÄ±nda Boeing firmasÄ± tarafÄ±ndan imal edildi. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hÄ±za çÄ±kabilen Boeing 747-400F’de iki pilot görev yapÄ±yordu.

HAYATINI KAYBEDEN MÜRETTEBATIN Ä°SÄ°MLERÄ°

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden mürettebatÄ±n isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot Ä°brahim Gürcan DirancÄ±, Ä°kinci Pilot KazÄ±m Öndül ile Yükleme UzmanlarÄ± Melih Aslan ile Ä°hsan Koca öldü.Emekli TuÄŸgeneral KazÄ±m Öndül, 2007-2008 uçuÅŸ eÄŸitim yÄ±lÄ± için AkÄ±ncÄ±'daki 4. Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda düzenlenen törende, dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ä°lker BaÅŸbuÄŸ'dan ödül almÄ±ÅŸtÄ±.Emekli TuÄŸgeneral KazÄ±m Öndül, 2007-2008 uçuÅŸ eÄŸitim yÄ±lÄ± için AkÄ±ncÄ±'daki 4. Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda düzenlenen törende, dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ä°lker BaÅŸbuÄŸ'dan ödül almÄ±ÅŸtÄ±.Emekli Hava Pilot TuÄŸgeneral olan KazÄ±m Öndül, Afganistan’da görev yapmÄ±ÅŸ, 2009’da dönemin ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olan Hillary Clinton tarafÄ±ndan övgüyle bahsedilmiÅŸti.