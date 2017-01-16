KÄ±rgÄ±zistan'da dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n acil durum hamlesini yapamadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ± KÄ±rgÄ±zistan BiÅŸkek'te yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kaza bÃ¶lgesinde yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± da acil durumda yakÄ±t boÅŸaltÄ±lmasÄ± gereken uÃ§akta bu hamlenin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Türk kargo uçaÄŸÄ± BiÅŸkek'te binalarÄ±n üzerine düÅŸtü. 4'ü mürebbat olmak üzere çok sayÄ±da insan can verdi. Kazadan sonra ortaya çÄ±kan detay dikkat çekti.Kaza bölgesinde yangÄ±n çÄ±kmasÄ±, acil durumda yakÄ±t boÅŸaltmasÄ± gereken uçakta bu iÅŸlemin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Tahmini olarak, kaza öncesi acil bir durum belirtisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ya da mürettebatÄ±n acil durumda yapÄ±lacak hamlelere vaktinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

YERLEÅžÄ°M BÄ°RÄ°MÄ°NE DÜÅžTÜ

Ä°tfaiye ekiplerinin kÄ±sa sürede olay yerine gelmesi de, uçaÄŸÄ±n yerleÅŸim birimleri ve havaalanÄ±na çok yakÄ±n bir mesafede düÅŸtüÄŸünü gösteriyor. Ä°tfaiye ve arama kurtarma timleri için avantaj olarak gözüken bu detay, olay bölgesinde yaÅŸayanlar için felaketin boyutlarÄ±nÄ±n büyümesine yol açtÄ±.