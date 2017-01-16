Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/01/2017 09:06

KÄ±rgÄ±zistan'da dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n acil durum hamlesini yapamadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±


TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ± KÄ±rgÄ±zistan BiÅŸkek'te yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kaza bÃ¶lgesinde yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± da acil durumda yakÄ±t boÅŸaltÄ±lmasÄ± gereken uÃ§akta bu hamlenin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Türk kargo uçaÄŸÄ± BiÅŸkek'te binalarÄ±n üzerine düÅŸtü. 4'ü mürebbat olmak üzere çok sayÄ±da insan can verdi. Kazadan sonra ortaya çÄ±kan detay dikkat çekti.Kaza bölgesinde yangÄ±n çÄ±kmasÄ±, acil durumda yakÄ±t boÅŸaltmasÄ± gereken uçakta bu iÅŸlemin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Tahmini olarak, kaza öncesi acil bir durum belirtisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ya da mürettebatÄ±n acil durumda yapÄ±lacak hamlelere vaktinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

YERLEÅžÄ°M BÄ°RÄ°MÄ°NE DÜÅžTÜ

Ä°tfaiye ekiplerinin kÄ±sa sürede olay yerine gelmesi de, uçaÄŸÄ±n yerleÅŸim birimleri ve havaalanÄ±na çok yakÄ±n bir mesafede düÅŸtüÄŸünü gösteriyor. Ä°tfaiye ve arama kurtarma timleri için avantaj olarak gözüken bu detay, olay bölgesinde yaÅŸayanlar için felaketin boyutlarÄ±nÄ±n büyümesine yol açtÄ±.

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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

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37 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi

BiÅŸkek'te yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n 37 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu. KÄ±rgÄ±zistan'da bu nedenle bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi.


Hillary Clinton'un bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi emekli hava pilotu dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

Hillary Clinton'un Afganistan'daki baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi Emekli Hava Pilot TuÄŸgeneral KazÄ±m Ã–ndÃ¼l KÄ±rgÄ±zistan'da dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.