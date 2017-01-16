Ä°ÅŸte dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼

BiÅŸkek'e giden ACT ÅŸirketine ait TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ± BiÅŸkek'te dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'e iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda radardan kaybolan Türk ACT HavayollarÄ±'na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸü açÄ±klandÄ±.YerleÅŸim yerine düÅŸen uçakta ve bölgede çok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Feci kazaya iliÅŸkin ilk görüntüler de geldi. FotoÄŸraflar kazanÄ±n boyutunu ortaya koyarken KÄ±rgÄ±z HavacÄ±lÄ±k Otoritesi'nin verdiÄŸi bilgiye uçak yaklaÅŸma sÄ±rasÄ±nda Türkiye saati ile 04.45'te düÅŸtü.

2003 MODEL

DüÅŸen uçak, 2003 yÄ±lÄ±nda Boeing tarafÄ±ndan imal edilmiÅŸti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hÄ±za çÄ±kabilen Boeing 747-400F'te iki pilot görev yapÄ±yor.