Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/01/2017 09:20

Ä°ÅŸte dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼


BiÅŸkek'e giden ACT ÅŸirketine ait TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ± BiÅŸkek'te dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'e iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda radardan kaybolan Türk ACT HavayollarÄ±'na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸü açÄ±klandÄ±.YerleÅŸim yerine düÅŸen uçakta ve bölgede çok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Feci kazaya iliÅŸkin ilk görüntüler de geldi. FotoÄŸraflar kazanÄ±n boyutunu ortaya koyarken KÄ±rgÄ±z HavacÄ±lÄ±k Otoritesi'nin verdiÄŸi bilgiye uçak yaklaÅŸma sÄ±rasÄ±nda Türkiye saati ile 04.45'te düÅŸtü.

2003 MODEL

DüÅŸen uçak, 2003 yÄ±lÄ±nda Boeing tarafÄ±ndan imal edilmiÅŸti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hÄ±za çÄ±kabilen Boeing 747-400F'te iki pilot görev yapÄ±yor.

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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, referandum tarihiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, "Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda referanduma gidilecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


37 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi

BiÅŸkek'te yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n 37 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu. KÄ±rgÄ±zistan'da bu nedenle bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi.


Hillary Clinton'un bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi emekli hava pilotu dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

Hillary Clinton'un Afganistan'daki baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi Emekli Hava Pilot TuÄŸgeneral KazÄ±m Ã–ndÃ¼l KÄ±rgÄ±zistan'da dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.