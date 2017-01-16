Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/01/2017 09:24

MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi silahÄ± ateÅŸlemeden Ã¶nce gÃ¼venlikle gÃ¶z gÃ¶ze gelmiÅŸ


MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± intihara teÅŸebbÃ¼s etmiÅŸti. SancaklÄ±'nÄ±n elindeki silahÄ± ateÅŸlemeden Ã¶nce gÃ¼venlik gÃ¶revlisiyle gÃ¶z gÃ¶ze geldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Habertürk'ün haberine göre, Alkent 2000 sitesinin güvenlik görevlisi Kemal Ç., polise verdiÄŸi ifadede olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:"Hülya SancaklÄ±'nÄ±n oÄŸlu Mert, arayÄ±p annesiyle telefonla konuÅŸtuÄŸunu ve durumunun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarÄ±n yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapÄ±yÄ± açÄ±p eve girdim. Hülya HanÄ±m'la göz göze geldik. Bu sÄ±rada Hülya HanÄ±m, "Beni yalnÄ±z bÄ±rakÄ±n" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Kanlar içinde görünce telsizle yardÄ±m istedim. Sitenin ambulansÄ± geldi, hastaneye götürdük. Saffet Bey'e bilgi verdik."

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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, referandum tarihiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, "Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda referanduma gidilecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


37 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi

BiÅŸkek'te yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n 37 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu. KÄ±rgÄ±zistan'da bu nedenle bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi.


Hillary Clinton'un bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi emekli hava pilotu dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

Hillary Clinton'un Afganistan'daki baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi Emekli Hava Pilot TuÄŸgeneral KazÄ±m Ã–ndÃ¼l KÄ±rgÄ±zistan'da dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.