MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi silahÄ± ateÅŸlemeden Ã¶nce gÃ¼venlikle gÃ¶z gÃ¶ze gelmiÅŸ

MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± intihara teÅŸebbÃ¼s etmiÅŸti. SancaklÄ±'nÄ±n elindeki silahÄ± ateÅŸlemeden Ã¶nce gÃ¼venlik gÃ¶revlisiyle gÃ¶z gÃ¶ze geldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Habertürk'ün haberine göre, Alkent 2000 sitesinin güvenlik görevlisi Kemal Ç., polise verdiÄŸi ifadede olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:"Hülya SancaklÄ±'nÄ±n oÄŸlu Mert, arayÄ±p annesiyle telefonla konuÅŸtuÄŸunu ve durumunun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarÄ±n yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapÄ±yÄ± açÄ±p eve girdim. Hülya HanÄ±m'la göz göze geldik. Bu sÄ±rada Hülya HanÄ±m, "Beni yalnÄ±z bÄ±rakÄ±n" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Kanlar içinde görünce telsizle yardÄ±m istedim. Sitenin ambulansÄ± geldi, hastaneye götürdük. Saffet Bey'e bilgi verdik."