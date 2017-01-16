39 kiÅŸiyi katleden Reina saldÄ±rganÄ± bakÄ±n kaÃ§ dolar iÃ§in bunlarÄ± planlamÄ±ÅŸ

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde kulÃ¼plerinden Reina'ya saldÄ±ran terÃ¶rist 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olmuÅŸtu. Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n bu katliamÄ± 150 bin dolar iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Reina katliamÄ±yla ilgili korkunç detaylar ortaya çÄ±ktÄ±. Emniyetin tespitlerine göre saldÄ±rgan, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± üstlenen DEAÅž'Ä±n eylem tarzÄ±yla hiç uyuÅŸmayacak biçimde saldÄ±rÄ±yÄ± ideolojik sebeplerle deÄŸil, maddi saiklerle gerçekleÅŸtirdi. Yetkililer, bu yeni bilginin, Ortaköy saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n arka planÄ±ndaki gizli servis rolünü belirginleÅŸtirdiÄŸi kanaatinde.

PENDÄ°K'E GETÄ°RMÄ°ÅžLER

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, saldÄ±rÄ±yla ilgili olarak gözaltÄ±na alÄ±nan B.A. ifadesinde fail Ebu Muhammed Horasani adlÄ± ÅŸahsÄ±n karÄ±sÄ± F. A.'yÄ± 2 Ocak 2017 günü saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda Esenyurt'tan alarak Pendik'teki evine getirdiÄŸini söyledi. Bu adrese yapÄ±lan operasyonda bir kiÅŸi yakalandÄ±. Yakalanan ÅŸahÄ±sla yapÄ±lan görüÅŸmede F.A.'nÄ±n Pendik KavakpÄ±nar'da bir adrese götürüldüÄŸü belirlendi.

150 BÄ°N DOLAR BULUNDU

5 Ocak 2017 günü ise Silivri'deki bir adreste saldÄ±rgana ait olduÄŸu belirtilen 150 bin ABD dolarÄ± bulundu. Bu paranÄ±n saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± katile verilecek para olduÄŸu tespit edildi. Ä°stanbul polisinin yakÄ±n takibi sebebiyle kendisine ulaÅŸtÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Teröristin, gözaltÄ±nda bulunan bir ÅŸahsa 2 Ocak 2017 günü 23.30 sÄ±ralarÄ±nda konum bilgisi attÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Ancak terörist konumu gönderdiÄŸi adreste de bulunamadÄ±. Pendik Abdi Ä°pekçi Caddesi'ndeki bir adreste yapÄ±lan aramada ise teröristin eÅŸi F.A., 2 bayan ve 2 çocukla yakalandÄ±.